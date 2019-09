Ach, wie sang sie doch so schön, die unvergeßliche Marika Rökk, in einem langsamen Foxtrott: „Kauf dir einen bunten Luftballon/ Nimm ihn fest in deine Hand / Stell dir vor, er fliegt mit dir davon / in ein fernes Märchenland.“ Achja, schnief, unvergessen, herrlich. Vermutlich mag Nied...