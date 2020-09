Das nennen wir eine echte Enthüllung. Mitte der Woche überraschte uns die Meldung, dass der kleine Armin Laschet von Karl dem Großen abstammen soll, was ja auch von daher gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil Laschet aus Aachen stammt und diese Stadt alljährlich den Karlspreis verleiht. Allerdings können wir uns den Kaiser nur leidlich als gemütlichen Rheinländer vorstellen, obwohl er öfters in Aachen überwintert und dort auch Königskrönungen vorgenommen haben soll, während Armin, der Laschet, es eher aufs Kanzleramt absieht und die Krönung als CDU-Vorsitzender noch vor sich hat.

Aber wir schweifen ab. Schmerzlicher erscheint die Frage, warum Armin, der Laschet, nun von Karl, dem Großen, abstammt. Die Zeitung mit den Großbuchstaben hat sie geklärt. Es ist im Grunde ein Rechenproblem. Denn angesichts einer Zeitspanne von 1200 Jahren, die zwischen uns und Charlemagne liegen, braucht es 40 Generationen, für die das Blatt 30 Jahre ansetzt. Wenn man so viele Generationen in einem Stammbaum zurückgehe, so „Bild“, habe jeder Mensch rechnerisch etwa 550 Milliarden Vorfahren. Dumm nur, dass damals in Mitteleuropa nur 50 Millionen Menschen lebten. Jeder der 50 Millionen käme im Mittel also 10.000-mal als Ahne vor. Und daher folgert das Blatt: In Wahrheit stammten wir alle von Karl dem Großen ab.

Unschöne Formen der Christianisierung

Für uns als geborenen Niedersachsen ist das eine ziemlich erschütternde Erkenntnis, zumal Karl der Große ausgerechnet in Verden an die 4500 Sachsen hinrichten und in die Aller werfen ließ. Keine besonders freundliche Form der Christianisierung. Da ist man heute – bei aller Kirchenkritik – doch weiter. Insofern legen wir im Gegensatz zu Herrn Laschet keinen Wert darauf, von Karl zu stammen, dem man wegen seiner Kriegskunst und seiner Verwaltungsreformen zuweilen den Großen nannte.

Da ist es doch schöner, wie die Regenten von heute den Bürgerdialog pflegen. Stephan Weil, der die Christianisierung gewissermaßen noch vor sich hat, weil er als Jugendlicher aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, wird am Montag als Gebäudereiniger in Barnstorf antreten. „Arbeit und Dialog“ heißt dieses Format, das wesentlich humaner ist als die Christianisierung an der Aller.

Vielseitige Formen des Handwerks

„Das Gebäudereinigerhandwerk ist vielseitig“, schreibt die Staatskanzlei in einer Einladung zu der Veranstaltung (medienöffentlicher Teil von 15.10 Uhr bis 15.25 Uhr). „Angefangen von der Unterhaltsreinigung in Büros über die Grund- und Sonderreinigung von Glas und Fassaden, die desinfizierende Reinigung bis hin zur Baureinigung. Neue Oberflächen, neue Technologien (...) und Reinigungsverfahren erweitern stetig das Aufgabenspektrum.“

Es gibt viel zu tun, Herr Weil. Packen Sie es an!

Von Michael B. Berger