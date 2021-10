Hannover

Niedersachsen wird offenbar bei der Sanierung von Bahnhofsgebäuden im bundesweiten Vergleich stark benachteiligt. In den Jahren 2009 bis 2020 wurden in dem Bundesland nur fünf Bahnhofsempfangsgebäude saniert – das entspricht einem Anteil von gerade einmal 2,2 Prozent der insgesamt in Deutschland sanierten vergleichbaren Bahnhofskomplexe. Das geht aus Zahlen hervor, mit denen das Bundesverkehrsministerium auf eine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler aus Hannover geantwortet hat. Bundesweit wurden in dem betreffenden Zeitraum vom Bund demnach 223 Projekte in Empfangsgebäuden an Bahnhöfen realisiert.

„Das ist ein Unding“

Ähnlich schlecht schneidet Niedersachsen bei der Summe der Sanierungskosten ab. Insgesamt flossen in dieses Bundesland seit 2009 knapp 18 Millionen Euro; das entspricht einem Anteil von nur 2,6 Prozent der Gesamtsumme, die laut Bundesverkehrsministerium 668,8 Millionen Euro betrug. Zum Vergleich: In Bahnhöfe in Bayern flossen im gleichen Zeitraum Bundesgelder in Höhe von 73 Millionen Euro, das entspricht rund 11 Prozent der gesamten Summe. In Bayern wurden damit 33 Bahnhöfe saniert, das sind 14 Prozent aller sanierten Stationen.

Der Grünen-Abgeordnete Kindler übte heftige Kritik. Es sei ein Unding, dass der Bund bei den Investitionen zur Bahnhofssanierung um Niedersachsen bisher einen großen Bogen gemacht habe. „Das geht gar nicht“, sagte er. Denn der Sanierungsbedarf in Niedersachsen sei gewaltig. „Wenn wir in diesem Schneckentempo sanieren, dann bröckeln die Bahnhöfe Niedersachsens weiter auseinander“, betonte Kindler.

„Bahn systematisch kaputtgespart“

Die Verkehrsminister von der CSU hätten die Bahn „systematisch kaputtgespart“. Unter einer neuen Bundesregierung müssten die Sanierungen bei der Bahn systematisch angepackt werden, erklärte Kindler. Er wirft dem amtierenden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vor, sich lediglich um teure Autobahnprojekte, aber nicht um die Bahn gekümmert zu haben. Viele Bahnhöfe in Deutschland seien keine Aushängeschilder eines modernen Bahnverkehrs. „Und jeder Bahnkunde sieht, dass jahrelang an allen Ecken und Enden gespart wurde.“ Wenn die Bahn zu wenig in ihre Bahnhöfe investiere, würden viele Pendlerinnen und Pendler nicht vom Auto auf die Bahn umsteigen.

Von Mathias Klein