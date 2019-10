Angestellte soll Kourtney Kardashian im eigenen Haus bestohlen haben

Drama bei "Keeping Up With the Kardashians": Kourtney Kardashian (40) stellte in der neuesten Folge der US-amerikanischen Reality-Show laut "E! News" fest, dass einige ihrer Habseligkeiten fehlten. Später fand sie dann auch eine Schuldige: Eine neue Hausangestellte habe 700 US-Dollar (umgerechnet etwa 635 Euro) aus ihrem Geldbeutel gestohlen. Auch Kardashians Ex-Freund Scott Disick (36) soll von der Frau bestohlen worden sein. Ihm soll die Angestellte 4500 US-Dollar (umgerechnet etwa 4080 Euro) gestohlen haben.

Doch damit nicht genug: Kardashian verdächtigte die Frau zudem, eins ihrer iPads entwendet zu haben. "Sie wird nie wieder hierherkommen", sagte die 40-Jährige demnach. Die Hausangestellte habe außerdem einige elektronische Geräte gehackt, wie Kourtney Kardashian erfahren haben soll. Sie könne sogar ihre Textnachrichten lesen, stellte sie erschrocken fest. Scott Disick beruhigte sie: "Am Ende des Tages hat sie zumindest nichts mehr mit den Kindern zu tun." Auch Kardashian stimmte zu, dass es das Wichtigste sei, dass die Angestellte nicht mehr ins Haus komme.

