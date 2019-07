Bachelorette Anna Hofbauer bestätigt Baby-Glück

Hannover

„Da die Presse uns gestern zuvor kam, möchten wir jetzt auch ein paar Worte zu dem wohl schönsten Moment unseres Lebens loswerden.“ Mit diesen Worten beginnt Anna Hofbauer ihren Facebook-Post, in dem sie endlich das bestätigt, was seit Sonntag ohnehin schon kein wirkliches Geheimnis mehr war: Die ehemalige Bachelorette und ihr Freund Marc Barthel werden zum ersten Mal Eltern.

Sichtlich stolz und überglücklich schreibt die 31-Jährige von ihrem größten Glück und postet ein Foto, das nicht nur einen kugelrunden Babybauch, sondern auch die Hände der baldigen Eltern zeigt.

Bereits am Sonntag kursierten Bilder des jungen Paares, auf denen Anna mit einem Babybauch zu sehen war. Eine Bestätigung der Schwangerschaft folgte jedoch erst am Montag via Facebook.

Von RND/liz