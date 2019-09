Böhmermann bekommt “Superlachflash” wegen Aiwanger-Rede auf Englisch

Jede Menge zu lachen hatte am Sonntag Satiriker Jan Böhmermann. Dieser fand die Rede von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf Englisch so amüsant, dass er via Twitter von einem “Superlachflash” berichtet. Auch Moderator Joko Winterscheidt hatte seine helle Freude an der Rede.