Daniela Katzenberger: So süß feiern sie und Lucas den Geburtstag ihrer Tochter

Sophia Cordalis, Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, feierte am Dienstag ihren vierten Geburtstag. Der Reality-TV-Star hatte aber keine gewöhnliche Geburtstagsfeier für ihren Sprössling geplant. Auf Instagram zeigte die 32-Jährige Ausschnitte der Feier: Für Sophia gab es eine "Frozen"-Party mit Prinzessin Elsa als Überraschungsgast. Selbst die Deko und die Torte wurde ganz im Disney-Stil gehalten. Auch das Geburtstagskind selbst konnte sich wie eine Prinzessin fühlen und wurde verkleidet und geschminkt.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Daniela Katzenberger außerdem das Geburtstagsständchen, das sie und Ehemann Cordalis ihrer Tochter sangen. In einem weiteren Post findet sie rührende Worte: "Unglaublich, dass es schon 4 Jahre her ist, als du auf die Welt gekommen bist... dabei sehe ich dich immer noch in deinem kleinen Babybett liegen", schreibt sie unter einem Foto, das sie und ihre Tochter zeigt. Worte könnten nicht beschreiben, wie stolz sie und ihr Mann auf die Kleine seien. "Happy Birthday, Prinzessin".

RND/lth