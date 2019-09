Deutscher Radiopreis: Otto mit junger Begleiterin auf dem Roten Teppich

Hamburg

„Der Echo ist tot, die Goldene Kamera auch so gut wie – aber der deutsche Radiopreis steht in Saft und Kraft!“: So eröffnete Barbara Schöneberger am Donnerstagabend den 10. Deutschen Radiopreis. Zur Veranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie kamen 1400 geladene Gäste, darunter die großen der Musik-Szene: Neben Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg war auch die britische Band Simply Red einer der Live-Acts und performte zwei Songs.

Ehrengast war Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, er kam als einer der letzten über den Roten, beziehungsweise hier schwarzen Teppich, sagte dann auf der Bühne in seiner Eröffnungsrede: „Ich freue mich, ein Medium ehren und feiern zu können, auf das jedenfalls ich nicht verzichten wollte: das Radio. Entgegen anderslautenden Behauptungen hören auch Personen des so genannten öffentlichen Lebens – sogar die aus der Politik – gern einfach mal zu.“

Max Giesinger hört sich selbst gerne im Radio

Auch am Roten Teppich ging es – natürlich – viel um das Thema Radio. Deswegen kam Komiker Otto (offiziell seit Jahren Single) vermutlich auch mit der jungen Radiomoderatorin Lilly Roberts als Begleitung: „Nein, sie ist nicht meine Freundin“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Auch wenn Altersunterschiede ja heute kein Thema mehr sind.“

Sänger Max Giesinger, der eigentlich mit 30 Jahren schon fast mehr zur Generation Youtube und Streaming gehört, gab zu: „Ich freu mich immer so krass, wenn ich mich selbst im Radio höre. Das kommt nicht oft vor, weil ich meist nur so zehn Minuten im Monat im Auto sitze und dann wartet man schon, ob man sich oder einen Kumpel wie zum Beispiel Michael Schulte hört.“

Kollegin Lena Meyer-Landrut erzählte: „Ich skippe eher durch die Sender, bis mir was gefällt und ich hängen bleibe. Wenn ich einen neuen Song draußen habe, schicken Freunde und Familie mir kleine Videos, wenn sie mich im Radio gehört haben.“

Über den Roten Teppich schritten unter anderem auch Udo Lindenberg, Andrea Sawatzki, Mark Forster, Dominic Raacke, Barbara Schöneberger, Sönke Wortmann, Carlo von Tiedemann, Marietta Slomka und die Band Fettes Brot.

Von Lena Obschinsky/RND