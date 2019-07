Donald Trump überrascht Brautpaar bei Hochzeit – Gäste skandieren „USA!“

Bedminster

Der Trump National Golf Club in Bedminster in New Jersey ist für PJ Mongelli und Nicole Marie ein besonderer Ort: Dort hielt Mongelli nicht nur um die Hand seiner Frau an, der Privatclub gehört auch dem großen Idol der beiden – US-Präsident Donald Trump. Klar, dass sie auch ihre Hochzeit dort feierten – die stand passender Weise unter dem Trump-Motto „Make America Great Again“. Als dann auch noch ein ganz besonderer Gast auftauchte, war der Tag perfekt.

Bereits im Vorfeld hatte Nicole Marie dem US-Präsidenten zahlreiche Einladungen zu ihrer Hochzeit geschickt, versehen unter anderem mit Fotos, die das Paar bei Wahlkampfveranstaltungen zeigen, berichtet das Promi-Portal TMZ. Auf keine habe das Paar allerdings eine Antwort bekommen.

Umso größer war dann am Samstag die Überraschung, als Donald Trump tatsächlich bei der Hochzeitsfeier auftauchte – die Gäste brachen angesichts des prominenten „ Wedding-Crashers“ in „ USA, USA“-Rufe aus. Zahlreiche Fotos und Videos auf Instagram dokumentieren den Hochzeitsbesuch, versehen mit dem Hashtag #MakeMarriageGreatAgain – auch das irgendwie passend.

Von RND/seb