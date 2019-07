„Du warst ein Engel auf Erden“ – Katzenberger-Mutter trauert um Costa Cordalis

Palma

Trauer um Schlagersänger Costa Cordalis: Freunde und Weggefährten trauern in den sozialen Netzwerken um den Künstler, der am Dienstagnachmittag im Kreis seiner Familie verstarb.

Seine Fans wünschen der Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. Und auch Schlager-Kollegen wie Roberto Blanco und Jürgen Drews verabschieden sich mit Erinnerungen an ihren langjährigen Weggefährten.

So schreibt Blanco etwa: „Mein lieber Costa, heute habe ich Tränen in den Augen. Zum Abschied. Endgültig auf dieser Welt. Du warst ein großartiger Künstler. Wir haben Syrtaki getanzt. Gelacht. Über Jahrzehnte. Heute ist es still. Heute ist es traurig. Aber deine Lieder werden bleiben. So wie die Erinnerung an einen tollen Freund. Ruhe in Frieden, Dein Roberto“

Schlager-Stars trauern um Costa Cordalis

„ Costa war ein liebenswerter Schatz und ist leider viel zu früh von uns gegangen“, schrieb die griechische Sängerin Vicky Leandros auf Facebook „Jetzt sind meine Gedanken bei seiner Familie. Costa, wir werden Dich und Deine Musik vermissen!“

Sänger Jürgen Drews schreibt: „Mit großer Bestürzung habe ich heute die Nachricht erhalten, dass mein lieber Kollege Costa Cordalis gestorben ist. Das macht mich wirklich sehr, sehr traurig. ... Costa war immer ein absolut liebenswerter, netter und höflicher Mensch.“ Als er ihn einst kennengelernt habe, habe er gedacht: „Wow, sieht der gut aus. Wie ein Adonis.“

Sänger Bernhard Brink schreibt auf Facebook: „Wieder ist einer meiner alten Weggefährten gegangen. Meine Gedanken sind bei Costa und seiner Familie. Es war toll, ihn gekannt zu haben. Wir werden ihn alle vermissen.“

Katzenberger-Mama meldet sich als erste aus der Familie zu Wort

Und auch von seiner Familie gibt es eine erste Reaktion in den sozialen Netzwerken: Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Schwiegermutter von Lucas Cordalis, postete bei Instagram ein Foto mit einer brennenden Kerze darauf. Dazu schreibt sie: „Ruhe in Frieden. Lieber Costa, du warst ein Engel auf Erden... Wir sehen uns wieder“ und fügt weinende Emojis dazu.

Die Schauspielerin Mariella Ahrens sagte „ Focus online“ zum Tod von Cordalis: „Ich bin entsetzt und traurig wegen dieser schlimmen Nachricht. Er war erst 75, das ist kein Alter für einen lebenslustigen Menschen wie ihn.“ Ahrens und Cordalis nahmen 2004 gemeinsam an der ersten Staffel des RTL-Dschungelcamps teil. „Er war ein so witziger, liebevoller und warmherziger Mensch“, erinnerte sich Ahrens.

Cordalis starb am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Das ließ die Familie am Mittwoch über ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, sagte Sohn Lucas Cordalis (51) demnach. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat.“

Costa Cordalis litt seit längerem unter gesundheitlichen Problemen

Der in Griechenland geborene Künstler mit der dunklen Lockenmähne war mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Seine erste Platte brachte er 1965 heraus: „Du hast ja Tränen in den Augen“. Der Durchbruch gelang in den 70er Jahren mit Liedern über „Carolina“ (1973), „ Anna Lena“ (1974) und „Anita“ (1976), einer schwarzhaarigen Schönheit aus Mexiko. Der Ohrwurm wurde zu Cordalis’ größtem Hit.

Auch an TV-Shows nahm Cordalis teil, etwa 2004 an der ersten Ausgabe des RTL-Dschungelcamps – aus der Cordalis prompt als Sieger hervorging. „Wir trauern um Costa #Cordalis.“, twitterte RTL am Mittwochabend – mit einem Foto des Dschungelkönigs.

In den vergangenen Jahren plagten den Künstler immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einer Bandscheiben-OP kollabierte er 2013 in Chemnitz auf der Bühne, 2017 brach er sich nach einem Sturz im Badezimmer den Knöchel. „Ich bin ein Kämpfer!“, betonte er damals in Interviews _ und schaffte es noch einmal zurück ins Showgeschäft.

Von RND/dpa/mat