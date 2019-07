Hannover

Nicht nur international entdecken Stars die beliebte „FaceApp“ – bei der sich Nutzer älter statt jünger schummeln. Mit dem Programm werden Bilder, die der Nutzer hochlädt, bearbeitet und zeigen, wie das Gesicht im Alter aussehen könnte.

Unter den Senioren ist nicht nur Schauspielerin Natascha Ochsenknecht – auch Gil Ofarim ist im Alter ganz ansehnlich. „Zeit ist kostbar und das Äußerliche so unfassbar vergänglich“, schreibt er dazu. Und wird ganz sentimental: „Solltet ihr noch Oma oder Opa haben, dann ruft sie an, einfach mal so, sie freuen sich...!

Auch auf Facebook gibt es erste „FaceApp“-Filter: Natascha Ochsenknecht teilt dort ein Bild von früher, heute und später.

Der Witz ist so sah ich wirklich früher aus 😂😂😂 Gepostet von Natascha Ochsenknecht am Mittwoch, 17. Juli 2019

Obwohl es „FaceApp“ schon einige Jahre gibt, ist sie erst jetzt in den Rankings ganz oben. Aktuell ist sie auf Android- und iOS-Geräten die beliebteste App überhaupt.

Von RND/msk