Freundin gibt Trennung bekannt: Andreas Gabalier ist wieder Single

Nach sechs Jahren Beziehung haben sich Andreas Gabalier und seine Freundin Silvia Schneider getrennt. Die österreichische Moderatorin schrieb am Sonntagmittag einen langen Beitrag auf ihrer Facebook-Seite. Darin schreibt sie unter anderem, dass Eifersucht, anderer Partner oder Anschweigen kein Grund für die Trennung gewesen seien. "Nichts von all dem war's bei uns und trotzdem fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, was ich so gern würde. Es geht noch nicht... man hat die Sprache dafür noch nicht gefunden."

Am Ende ihres Beitrags richtet die Moderatorin ihre Worte direkt an ihren Ex-Freund: "Ich sage Dir, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls du Halt brauchst. (...) Danke, mein Freund... so long... und ganz bestimmt auf Wiedersehen."

„Keine Liebe war es nicht.“( Ulrike von Levetzow)Für manche sind´s die unterschiedlichen Socken...zusammengeknüllt und... Gepostet von Silvia Schneider am Sonntag, 15. September 2019

Unter dem Post der 37-Jährigen gibt es nach gerade Mal zwei Stunden schon mehr als 280 Kommentare. Fans des Paares schreiben unter anderem: "Schade, ihr habt gut zusammengepasst. Alles Gute" oder "Für diese Zeilen, liebe Silvia, zolle ich dir meinen größten Respekt. Alles Gute."

