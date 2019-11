New York

Heidi Klums (46) diesjähriges Halloweenkostüm hat einige Fragen aufgeworfen. Was genau wollte das Model darstellen? Der Cyborg mit aufgerissener Haut, heraushängenden Gedärmen, Narben und Metallimplantaten ist ein Wesen aus dem All. Das bestätigte Klum inzwischen.

Tokio Hotel glauben an Außerirdische

„Die Inspiration ist Tokio Hotel, die Band meines Mannes“, erklärte Klum im „People“-Interview zu ihrem Kostüm: „Sie glauben an Außerirdische.“ Worauf Tom Kaulitz (30) hinzugefügt haben soll: „Jeder tut das, oder?“ Der Musiker, der als blutverschmierter Astronaut mit zerbrochenem Helm zur insgesamt 20. Halloweenparty seiner Frau in New York erschien, erklärte über die Geschichte hinter seiner Figur: „Ich war im Weltall auf der Suche nach einem neuen Planeten, auf dem Menschen leben können. Weil wir unseren bereits zerstört haben.“

Bei seiner Reise durchs Universum habe er diese Kreatur gefunden, sagte er über Klums Gestalt: „Ich dachte, wow, sie sieht gut aus, und habe sie mit nach Hause gebracht. Hoffentlich hat sie einige nützliche Informationen.“ Ihren Halloween-Look sollen die beiden ein Jahr lang geplant haben. Mit Ablegen dieses Kostüms beginne bereits die Planung für das kommende Jahr, so Klum.

RND/hub/spot