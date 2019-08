Heidi Klum bereitet 20. Halloween-Party vor

Es ist wieder soweit: Heidi Klum (46) startet bekanntlich früh mit ihren Vorbereitungen zur Halloweenparty. Auch in diesem Jahr scheint sie es kaum abwarten zu können: Kurz nach seinen Flitterwochen zeigt sich das Model in Halloween-Stimmung. Im Herbst feiert Heidi Klum ihre 20. Gruselparty. Ob sie sich für dieses Jubiläum ein ganz besonderes Kostüm ausgedacht hat? Ihren 6,6 Millionen Abonnenten auf Instagram gewährte sie nun einen kleinen Einblick in ihre Vorbereitungen.

Heidi Klums Fans stecken voller Vorfreude

Sie zeigt sich halb nackt in Unterwäsche und High Heels gekleidet. Ihre Körperhaltung sieht alles andere als angenehm aus. Mit leicht geknickten Knien und ausgestreckten Armen steht sie still, um sie herum läuft ein Mann, der sie scannt. Unter das Video schreibt das Model: "Halloween Vorbereitungen. Bewege keinen Muskel." Ihre Fans sind begeistert und freuen sich genau so auf die Enthüllung des Kostüms, wie die Ehefrau von Tom Kaulitz selbst. Ein Fan schreibt: "Deine Kostüme sind immer die großartigsten. Kann gar nicht abwarten, mit welchem Kostüm du dieses Jahr auftreten wirst." Ein anderer Fan nennt sie die "Queen of Halloween" (dt. Halloween-Königin).

Im letzten Jahr begeisterten die Chefjurorin von " Germany's Next Topmodel" und Tom Kaulitz ihre Fans mit einem Partnerkostüm. Verkleidet als Shreck und Fiona zogen die beiden die Blicke auf sich. Die Jahre zuvor verwandelte sich die 46-Jährige etwa in einen Werwolf, in "Jessica Rabbit" oder in einen bunten Schmetterling. Auch den Spaß, sich selbst zu klonen, erlaubte sich Heidi und erschien 2016 mit gleich fünf weiteren Heidi Klums.

RND/cwo