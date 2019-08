Heidi Klum erklärt ihr Hochzeitskleid - und kaum einer findet es gut

"Mein Traum-Hochzeitskleid", schreibt Klum zu dem Video, das sie auf Instagram postete und verlinkt den Designer Valentino. Im Video ist sie zu sehen, wie sie das Kleid vor der Hochzeit - "zum zweiten Mal", so Klum - anprobiert. Sie dreht sich in der weißen, schulterfreien Robe, strahlt und lacht. "Er wollte richtig so ein Prinzessinenkleid haben", sagt sie über den Designer. "Ich liebe das."

Fans kritisieren Heidi Klums Hochzeitkleid

Doch die Fans sind weniger begeistert von dem Dress als Klum: Einige teilen zwar ihre Meinung, dass das Kleid "traumhaft" ist, viele aber auch nicht. "Ich finde das Kleid leider furchtbar, bei so einer mega Figur so ein Sack von Kleid", schreibt eine Nutzerin über das ausladende Kleid mit den Puffärmeln. "Ich fand es nicht so toll. Guido würde sagen: ,Das Kleid tut nix für dich.'", kommentiert eine andere. "Sieht aus wie ein riesen Bettlaken und das ungebügelt", meint wiederum eine andere.

Heidi Klum tut es wahrscheinlich nicht allzu sehr weh: Sie ist immer noch mit ihrem Mann Tom Kaulitz in den Flitterwochen - und scheint die ihren Instagram-Posts zufolge sehr zu genießen.

Heidi Klum genießt die Flitterwochen

RND/hsc