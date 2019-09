Hochzeit: Marietta Slomka hat “Ja” gesagt

Höxter

Marietta Slomka, Moderatorin des ZDF-"Heute Journal", hat am Freitag zum zweiten Mal geheiratet. Wie das " Westfalenblatt" berichtet, fand die Trauung der Moderatorin und ihres Mannes, eines Berliner Architekten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit im ostwestfälischen Nienheim (Kreis Höxter) statt. Für die kirchliche Trauung am Samstag habe das Paar die Abteikirche in Corvey bei Höxter gewählt, schreibt die "Neue Westfälische".

Auf Gut Holzhausen kennen gelernt

Laut der " Bild-Zeitung" soll sich das Paar vor sieben Jahren auf einem Geburtstag des Schlosseigentümers auf Gut Holzhausen kennen gelernt haben - dort fanden den Berichten zufolge dann auch die Hochzeitsfeierlichkeiten statt. Vor der Beziehung war die Moderatorin acht Jahre lang mit dem RTL-Journalisten Christof Lang (58) verheiratet, von dem sie sich 2013 trennte.

Marietta Slomka moderiert das "Heute Journal" bereits seit 18 Jahren. Rund vier Millionen Menschen schauen die Nachrichtensendung täglich. 2002 und 2003 wurde Slomka für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. 2013 erhielt das "Heute Journal" den Deutschen Fernsehpreis für die Beste Informationssendung. 2015 bekam Slomka den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis verliehen.

RND/msc