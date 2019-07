Jenny Frankhauser spricht zum ersten Mal über ihr Liebes-Aus

Hannover

Sie schien so glücklich: Erst vor wenigen Wochen überraschte Jenny Frankhauser mit einem Liebesouting und stellte ihren Fans Fitnessmodel Hakan Akbulut vor. Am Samstag teilte die 26-Jährige dann in ihrer Instagram-Story mit, dass die Beziehung schon wieder vorbei ist. Zunächst wollte sie sich zu der Trennung äußern. „Ich brauche jetzt etwas Ruhe, um den Schock zu verdauen.“

Nun spricht Jenny Frankhauser zum ersten Mal über das plötzliche Beziehungsende. Auf Instagram zeigt sich die Schwester von Daniela Katzenberger sichtlich mitgenommen. Sie hat Tränen in den Augen und drückt ein Kissen an die Brust, während sie sich bei ihren Fans für die positiven, aufbauenden Kommentare bedankt.

Jenny Frankhauser bei Instagram : Sie möchte keinen Kampf

Gleich zu Anfang stellt Frankhauser klar: Was genau passiert ist, möchte sie nicht sagen. „Ich hoffe, er macht das auch nicht, weil ich den Kampf einfach nicht haben will“, sagt sie. Sie habe keine Kraft, sich mit ihrem Ex-Partner öffentlich zu bekriegen. „Auch ohne diese öffentliche Schlacht tut es einfach scheiße weh,“ gibt Jenny Frankhauser zu.

Sie brauche jetzt erst einmal ihre Ruhe. Denn auch wenn das Paar nur wenige Wochen zusammen war, leidet die 26-Jährige unter dem Trennungsschmerz: „Liebe kennt keine Zeit“, sagt sie in ihrer Instagram-Story.

„Ich bin nicht kleinzukriegen.“

Nun will Jenny Frankhauser nach vorne schauen und sich zusammenreißen. Sie würde sich nicht ein Loch verkriechen, verspricht die 26-Jährige. Stattdessen zeigt sie sich kämpferisch: „Ich bin einfach nicht kleinzukriegen. Ich habe schon so viel in meinem Leben durch, und deshalb werde ich jetzt nicht an einem gebrochenen Herzen kaputtgehen.“

Von RND/lzi