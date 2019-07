Justin Bieber bei Flaschendeckel-Challenge: „Das könnte Tom Cruises Kopf sein!“

Hannover

Was hat Justin Bieber nur mit Tom Cruise? Zuletzt hatte der Sänger den Schauspieler auf Twitter zu einem Mixed-Martial-Arts-Kampf herausgefordert und ihm gedroht: „ Tom, wenn Du diesen Kampf nicht annimmst, hast Du Angst und wirst nie richtig leben“. Später ruderte Bieber zurück, nannte die Sache einen Scherz.

Doch jetzt hat Bieber Cruise wieder auf dem Kieker: In einem Instagram-Video nimmt der Sänger, der zuletzt gemeinsam mit Ed Sheeran einen Song aufnahm, an der sogenannten „Bottle Cap Challenge“ teil. Dabei muss eine Flasche mit einem Roundhouse-Kick geöffnet werden, bereits über 165.000 Beiträge gibt es zu dem Thema, unter anderem auch von Prominenten wie Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic und Action-Star Jason Statham. Und nun eben auch ein Video von Bieber, wie der die Flasche mit einem gezielten Kick öffnet. Vorher sagt er aber noch: „Das könnte Tom Cruises Kopf sein!“

Justin Bieber nimmt an „Bottle Cap Challenge“ teil

Außerdem nominiert Bieber den Schauspieler zur Teilnahme an der Challenge, ebenso wie seine Frau Hailey Bieber. Cruise hat übrigens bisher weder auf Biebers Kampfaufforderung auf Twitter noch auf die jetzige Challenge-Nominierung geantwortet.

Auch Mariah Carey macht bei der Challenge mit

Pop-Diva Mariah Carey (49) zeigte in einem Clip ebenfalls, wie sie den Verschluss einer Flasche löst - allerdings mit ihrem hohen Gesang. Das Video, das die Sängerin am Sonntag postete, sammelte bei Twitter und Instagram schnell über 18 Millionen Klicks. Auch in Deutschland machen Prominente bei dem viralen Hit mit, darunter Fußballprofi Marco Reus und Teenie-Idol Mike Singer.

Von RND/hsc