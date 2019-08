Kessler-Zwillinge wollen zusammen in einer Urne beigesetzt werden – mit der Mutter

Berlin

Die Kessler-Zwillinge Ellen und Alice (82) möchten einst in derselben Urne beigesetzt werden. „Ellen und ich wollen, dass unsere Asche eines Tages mit der Asche unserer Mutter vermischt wird – und wir alle drei in derselben Urne im Grab unserer Mutter bestattet werden“, sagt Alice Kessler der „Bild“-Zeitung. Das hätten beide testamentarisch so verfügt. Und weiter: „Die gemeinsame Urne dient auch zur Platzeinsparung. In der heutigen Zeit sollte man überall Platz sparen. Auch auf dem Friedhof.“

Die Kessler-Schwestern (gebürtig Kaessler) aus Sachsen blicken auf jahrzehntelangen Erfolg im Showgeschäft zurück. Sie traten als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen auf.

Mutter Elsa Kaessler wurde laut „Bild“ 1977 auf dem Waldfriedhof in Grünwald bei München beigesetzt, die Urne von Vater Paul Kaessler 1979 in der Ostsee.

