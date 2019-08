„Latex-Leder-Mode von der Reeperbahn“: ZDF-Moderatorin greift Helene Fischer an

Hannover

Seit Monaten gönnt sich Helene Fischer eine Auszeit - ganz verzichten mussten ihre Fans zuletzt allerdings nicht auf die Sängerin, das ZDF strahlte am Wochenende einen Konzertfilm aus. Und ausgerechnet eine Nachrichtenmoderatorin des Senders sorgt jetzt mit kontroversen Aussagen über den Schlager-Star für Schlagzeilen.

Maja Weber, die unter anderem für die „Heute“-Nachrichten vor der Kamera steht, schrieb bei Twitter: „Findet ein „Superstar“ wie #HeleneFischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam?“

Der Tweet löste zahlreiche Reaktionen aus. In den Kommentaren unter dem Tweet verteidigten viele Nutzer Helene Fischer für ihr Outfit - es sei schließlich allein ihre Entscheidung, was sie trage. Auf Nachfrage, was an dem - zugegebener Maßen sehr freizügigen Outfit - schlimm sei, schrieb Maja Weber: „Nun, abgesehen davon, dass es eindeutig belegt ist, um einem stark begrenzten männlichen Geschmack entgegenzukommen, stellt es die Käuflichkeit von Frauen dar. Und es suggeriert jungen Frauen, dass es „wow“ ist. #Prostitution ist nicht „wow“. Und ihre Insignien auch nicht.“

Das wiederum sorgte für noch mehr Empörung bei Nutzern: „Latex wird nicht nur von Prostituierten getragen. Sehr beleidigende Sichtweise“, schrieb einer. Eine andere Antwort war: „Frauen kann man nicht kaufen und sind ergo nicht käuflich. Und so sehr man über Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit/Prostitution diskutieren muss, Ihr Kommentar trägt nur zur Stigmatisierung und „iiiiihhhh bäh“-Haltung bei.“ Und eine Nutzerin meinte: „Ich glaube nicht, dass ihr irgend jemand Vorschriften in Bezug auf ihr Bühnenoutfit macht. Im Vergleich zu Madonna war es auch geradezu züchtig.“

Aufgrund der zahlreichen Reaktionen - darunter auch einige üble Beleidigungen - veröffentliche Maja Weber einen weiteren Twitter-Thread, um ihre Sicht der Dinge noch einmal zu konkretisieren. Darin schrieb sie unter anderem: „Ich gönne Frau Fischer ihren durch viel Talent, eine großartige Stimme & hartes Training erarbeiteten Erfolg. Neidisch bin ich darauf nicht. (...) Viele ihrer Outfits finde ich gut. Das aus Latex nicht.“ Dass sich Leute mit Latex-Vorliebe durch ihren Tweet beleidigt fühlten durch den Vergleich mit der Reeperbahn sei keine Absicht. „Jede(r) soll tragen, was er/sie möchte. Aber ich bleibe dabei, dass es Latexmode wohl eher nur in Sexshops zu kaufen gibt.“

Auch zum Thema Prostitution positionierte sich die ZDF-Moderatorin: „Ich erkenne ihre Legitimität erst dann an, wenn sich gleich viele Frauen UND Männer prostituieren.“

Das ZDF äußerte sich auf Anfrage der „Bild“-Zeitung bislang nicht zum umstrittenen Tweet von Maja Weber.

