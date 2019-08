“Let”s Dance“-Juror Jorge González: “Ich bin der einzige Fußballer der Welt, der in Pumps spielt!”

Hamburg

Einmal im Jahr tauscht „Let’s Dance“-Juror Jorge González (52) das Tanzparkett gegen den Sportplatz ein und tritt beim traditionellen Benefizspiel „Kicken mit Herz“ an. Dabei verzichtet er aber nicht auf seine heiß geliebten Highheels.

„Ich glaube, ich bin der einzige Fußballer der Welt, der in Pumps spielt“, erzählt González dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Bisher hat er sich bei seinen Fußballeinsätzen noch nie verletzt. „Meine Mitspieler und Gegner passen sehr gut auf, dass mir nichts passiert. Denn natürlich ist es gefährlich, weil man auf dem Rasen immer mal umknicken kann.“

Dass González so gut in Ballspielen ist, hätte man gar nicht gedacht, doch "eine Karriere als Profi-Fußballer wäre für mich nie infrage gekommen. Ich war früher aber ein sehr guter Volleyballspieler auf Kuba und habe sogar in der Nationalmannschaft gespielt." Über Umwege ist González nun in der TV-Branche gelandet. Dabei lag das gewisse Unterhaltungs-Gen offensichtlich bereits in der Wiege: "Mein Vater ist Showmaster. Wenn er eine Kamera sieht, nimmt er sofort Position ein", erzählt González und lacht.

Mit 10:9 verlor das " Hamburg Allstars"-Team von González, TV-Koch Tim Mälzer, Moderator Elton und Co. übrigens nur knapp gegen die "Placebo Kickers", das Ärzteteam des UKE. Der Erös von 112.000 Euro soll am Kinder-Herz-Zentrum für Projekte genutzt werden, die die Freizeitbedingungen der Kinder verbessern: für ein Baumhaus, Spielsachen sowie eine bessere Unterbringung der Angehörigen.

