Lindsay Lohan überrascht Follower mit Nackt-Selfie an ihrem Geburtstag

Los Angeles

Zu ihrem 33. Geburtstag beschenkt Lindsay Lohan vor allem ihre 7,7 Millionen Follower – denn genau um Mitternacht postete die Schauspielerin ein Nacktfoto von sich auf Instagram. Sie sitzt darauf vor einem Spiegel und trägt nur Schmuck am Körper. Als Unterschrift beließ sie es bei den Emojis einer rosa Schleife und einer Geburtstagstorte. Belohnung ihrer Follower: Bis Mittwochmorgen gab es schon fast 400.000 Likes.

Lesen Sie auch: Lindsay Lohan attackiert obdachlose Familie

Neuanfang für Lindsay Lohan

Ihr 34. Lebensjahr hat Lindsay Lohan als großes Comeback-Jahr geplant. Das ehemalige „Bad Girl“ von Hollywood will neue Songs auf den Markt bringen und arbeitet seit Juni dafür schon regelmäßig im Plattenstudio.

Mit ihren Alkohol-und Drogeneskapaden habe sie abgeschlossen, sagte sie in Interviews bereits letztes Jahr. In einem Gespräch mit der „ New York Times“ sagte sie, dass ihre Vergangenheit endgültig vorbei sei. „Meine Vergangenheit muss die Vergangenheit bleiben. Die Leute müssen es einfach los lassen und nicht mehr darüber reden, denn es ist vorbei. Es ist tot.“

In Griechenland habe sie sich längst eine neue Zukunft aufgebaut. Dort betreibt sie unter anderem einen Strandclub, wie sie in dem Interview erzählt. Lohan: „Ich denke, Erfolg ist die beste Rache.“

Von RND/sin