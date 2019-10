Mann greift Justin Timberlake bei Fashion Week an

Justin Timberlake (38, "Man of the Woods") ist am Dienstag bei einem Besuch bei der Pariser Fashion Week von einem Mann angegriffen worden. Der Sänger und seine Ehefrau Jessica Biel (37) waren auf dem Weg zur Louis-Vuitton-Show, als der Mann hinter die Absperrungen des Ankunftsbereichs gelangte und nach Timberlakes rechtem Bein griff. Das zeigt ein Foto des Vorfalls, das unter anderem "E! News" vorliegt.

Als Security-Mitarbeiter den Mann zu Boden brachten, hielt dieser laut "E! News" weiter an Timberlakes Bein fest und brachte den Sänger beinahe zu Fall. Die Security konnte den Angreifer schließlich überwältigen, Timberlake blieb mit einem schockierten Gesichtsausdruck, aber unverletzt zurück.

Mann griff schon Bradley Cooper und Leonardo DiCaprio an

Mehreren US-Medien zufolge soll es sich um einen Mann handeln, der bereits einigen Stars zu nahe gekommen ist. Im Juni 2014 griff er demnach Brad Pitt (55) bei einer Kinopremiere ins Gesicht. Auch Bradley Cooper (44) und Leonardo DiCaprio (44) gehören schon zu seinen Opfern. Bei den Filmfestspielen in Cannes krabbelte er sogar unter das Kleid von America Ferrera (35), heißt es in den Berichten.

RND/jom/spot