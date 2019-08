Michael Wendler über den Streit mit Willi Herren: “Er hat mir das Herz gebrochen”

Dortmund

So hatte sich Michael Wendler sicherlich seine Zeit im Sommerhaus nicht vorgestellt: Ausgerechnet mit Schlagerkollege Willi Herren geriet der Sänger in Streit, das Verhältnis scheint seit dem nicht mehr zu retten.

Nun standen am Wochenende beide beim selben Event auf der Bühne: der Ballermann-Party Dortmund Olé. Von RTL auf den Streit mit Herren angesprochen, sagt Michael Wendler: "Er hat mir das Herz gebrochen, weil wir uns so gut verstanden haben. Ich war sehr enttäuscht". Jasmin Herren, Willis Frau, versucht noch zwischen den beiden zu vermitteln. Sie sagt vor der Kamera zum Wendler über Ehemann Willi: "Ich glaube, dass er einige Reaktionen heute anders machen würde. Ich kann das nicht genau einschätzen, aber ich vermute das einfach." Sie schlägt sogar ein gemeinsames Abendessen vor: "Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass wir demnächst mal wieder alle zusammen in einem Restaurant auf Malle was essen. Zusammen mit Laura." Ob es dazu zeitnah kommen wird, ist aber fraglich.

