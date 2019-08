Miley Cyrus und Liam Hemsworth getrennt - nach knappem Jahr Beziehung

Die Sängerin Miley Cyrus und Schauspieler Liam Hemsworth haben sich nach weniger als einem Jahr Ehe getrennt. Eine Person, die für die Pressearbeit von Cyrus zuständig ist, teilte am Samstag mit, dass das Paar eine Trennung für das Beste gehalten habe. Sie wollten sich den Angaben zufolge auf “sich selbst und Karrieren” konzentrieren. Sie blieben “all ihren Tieren, die sie teilen, hingebungsvolle Eltern”, sagte die Person. Das Paar bat um Achtung seiner Privatsphäre.

Cyrus und Hemsworth hatten im Dezember geheiratet. Sie waren seit mehr als zehn Jahren immer mal wieder zusammen und getrennt. Der Schauspieler Hemsworth war in "Die Tribute von Panem" zu sehen. Er und Cyrus spielten beide in dem romantischen Drama "The Last Song" von 2010. Über die Trennung hatte am Samstag zuerst das US-Magazin "People" berichtet.

RND/AP