Neuer Look: Lavinia Wollny verliert 15 Kilo

Hier purzeln die Pfunde! Seit 2011 steht Lavinia Wollny (19) mit ihrer "schrecklich großen Familie" in der Öffentlichkeit. Mittlerweile fühlt sich Lavinia aber auch in den sozialen Medien wohl. Immer wieder postete sie in den letzten Monaten Selfies oder Bilder vor dem Spiegel auf Instagram. Dabei blieb es den Fans nicht verborgen, dass sie immer schlanker wird.

Nun äußerte sich Silvia Wollny (54) in einem Facebook-Live-Video zum Abnehmerfolg ihrer 19-jährigen Tochter und verriet, wie viele Kilos Lavinia letztendlich abgenommen hat: Stolze 15 Kilo! Die 19-Jährige selbst äußerte sich bis dato nicht zu ihrem Erfolg.

Lavinia Wollny bekommt Zuspruch und Komplimente von ihren Fans

Ihre Fans allerdings nehmen kein Blatt vor den Mund und überhäufen Lavinia mit Komplimenten. "Super Leistung. Glückwunsch zum tollen Abnehmerfolg", schrieb eine Instagram-Nutzerin unter dem letzten Selfie von Lavinia. Ein weiterer Fan schrieb: "Gut siehst du aus." Die Fans motivieren Lavinia, am Ball zu bleiben und weiter zu machen. Ein Instagram-User fragte sogar, wie viel Kilo Lavinia noch abnehmen wolle. Auch ihre Schwester Estefania Wollny (24) kommentierte das letzte Bild: "Du heißer Feger du." Ein rotes Herz rundet die Botschaft ab.

