Neues „Bachelor“-Paar: Angelina Heger liebt Sebastian Pannek

Berlin

Endlich ist es offiziell! Aufmerksame Fans von Ex-“Bachelor“-Kandidatin Angelina Heger und Ex-“Bachelor“ Sebastian Pannek haben es schon geahnt, nun haben es die beiden bestätigt: Die TV-Sternchen sind ein Paar!

In den vergangenen Wochen waren die beiden Influencer öfter an gemeinsamen Orten gewesen, zufällig sogar zeitgleich im Urlaub auf Mauritius. Schon damals wurde gemunkelt: Das ist doch kein Zufall...

Nun lud Angelina Heger am Sonntagabend ein Foto von Sebastian Panneks Silhouette in ihrer Instagram-Story hoch, verlinkte den 32-Jährigen Bachelor von 2017 darin und schrieb „Only you“ (nur Du) – verziert mit einem Herzchen. Nahezu zeitgleich lud Pannek von Angelina Heger in seiner Instagramstory hoch mit dem gleichen Satz „Only you“ – und ebenfalls mit einem Herzchen.

Für die 27-jährige Berlinerin ist es übrigens nicht der erste Bachelor, den sie datet: Nachdem sie in der TV-Show 2014 im Finale von Christian Tews keine Rose erhielt, angelte sie sich Ex-Bachelor Leonard Freier, war drei Monate mit ihm zusammen.

Von rnd/lob