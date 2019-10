Neu Delhi

Der britische Prinz Charles wird seinen 71. Geburtstag voraussichtlich in Indien verbringen. Der Thronfolger werde Mitte November eine offizielle Reise in das Land in Südasien machen und dabei Themen wie nachhaltige Märkte und Klimawandel besprechen, teilte sein Büro am Montag mit.

Zusammen mit seiner Ehefrau, Herzogin Camilla, hatte Prinz Charles Indien bereits vor zwei Jahren besucht. Und kürzlich erst besuchten Charles Sohn William und dessen Frau Kate Indiens Nachbarland Pakistan.

RND/dpa