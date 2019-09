Sophia Thomalla: Darum trinkt das Model keinen Alkohol mehr

Sophia Thomalla ist seit Jahren gern gesehener Gast auf vielen Partys. Doch was den meisten bislang gar nicht aufgefallen ist: Das Model trinkt keinen Alkohol mehr.

In einem Interview mit RTL verriet sie nun, warum. Aber zunächst stellte sie klar: "Nein, ich bin nicht schwanger." Viel mehr habe die Abstinenz mit ihrem Alter zu tun: "ich hab einfach gedacht: Es muss jetzt mal was passieren. Ich bin jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt und werde jetzt auch 30. Wahrscheinlich ist das so der erste Gedanke: ich muss jetzt mal was machen...". Ob sie für den runden Geburtstag eine Ausnahme macht, ließ das Model offen. Thomalla feiert am 6. Oktober ihren 30. Geburtstag.

RND/lob