Star-DJ Arafat stirbt bei Motorradunfall – mit 33 Jahren

Abidjan

Er war zweimal in Folge Künstler des Jahres in seiner Heimat Elfenbeinküste, erreichte als einer der ersten Musiker seines Landes mehr als eine Million Youtube-Klicks an einem Tag und er war einer der erfolgreichsten afrikanischen Künstler in frankophonen Ländern auf der ganzen Welt: Die Musikszene trauert um Star-DJ Arafat.

Der 33-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Ange Didier Houon heißt, war am vergangenen Sonntag mit seinem Motorrad in seiner Heimatstadt Abidjan unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß, berichtet der Staatsender RTI. Mit einem Schädelbruch kam er ins Krankenhaus, doch am Montag erlag er seinen Verletzungen. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Einen Tag nach dem Unfall erlag er seinen Verletzungen

DJ Arafat war einer der Vorreiter des Coupé-Décalé-Genres, dort mischen sich beispielsweise Elemente aus Hip-Hop und Tanz. Der ivorische Präsident Alassane Ouattara würdigte ihn als „Symbol der Jugend und Botschafter der ivorischen Musik und Kultur.“

Vor dem Krankenhaus versammelten sich am Montag Hunderte Fans, die bei der Nachricht des Todes ihres Stars zusammenbrachen. Aufnahmen zeigen, wie sich vor allem junge Männer weinend und schreiend in die Arme fallen, Polizisten halten die Menge zurück.

RND/msk