Thore Schölermann über seine Hochzeit: “Die Katze ist aus dem Sack”

Berlin

Moderator Thore Schölermann (34) hat über seine heimliche Hochzeit mit Kollegin Jana Julie Kilka (32) gesprochen. In einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Instagram-Story sagte er: "Die Katze ist aus dem Sack. Jana und ich haben heimlich geheiratet. Das fühlt sich total abgefahren an". Dazu hält er sichtlich stolz seinen Ehering in die Kamera und erklärt: "Viele Männer haben davor Panik. Für mich gibt es im Moment nichts Schöneres, als diesen Ring zu zeigen".

Wie das Magazin "Bunte" vorab berichtet hatte, haben der Moderator und die Schauspielerin am 19. August auf einem Berggipfel in Tirol geheiratet.

Mit Kilka moderierte Schölermann zuvor die zweite Staffel der ProSieben-Realityshow "Get the F*ck out of my House". Seit 2012 gehört er zum Moderatorenteam des ProSieben-Magazins "taff" und ist beim selben Sender Moderator der Gesangsshow " The Voice of Germany". Kilka und Schölermann spielten früher beide bei der ARD-Serie "Verbotene Liebe".

RND/dpa/mat