Til Schweiger - inspiriert von einem Esel

Hamburg

Ein Esel auf seiner mallorquinischen Finca hat Schauspieler Til Schweiger (55) nach eigenen Angaben zu einem Pizza-Konzept für sein Hamburger Restaurant inspiriert. "Immer wenn ich im Sommer auf unserer Terrasse für Familie und Freunde Pizza im Steinofen backe, kommt Esel " Henry" vorbei und futtert genüsslich mit", sagte Schweiger am Dienstagabend im Restaurant "Barefoot Deli" in Hamburg. Am liebsten verzehre " Henry" Pizza mit Crème fraîche, Chorizo-Wurst und Paprikaschoten. In Anlehnung an die Pizza-Vorliebe des Tiers heiße das Konzept " Henry Likes Pizza".

Ein Instagram-Post zum Pizza-Konzept hatte zuletzt für reichlich Spott gesorgt. Auf einem Foto spaziert Schweiger lässig durch die Stadt, im Hintergrund das Logo des Lokals, unterm Arm geklemmt eine Pizza. Richtig, Til Schweiger trägt seine Pizza hochkant. „Nur Til Schweiger trägt Pizza so, dass der Belag runterrutscht...“, schrieb etwa ein Mann. Ein anderer kommentierte: „Experte Til. Der Pizza senkrecht trägt.“

RND/dpa