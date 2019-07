Ulla Kock am Brink hat wieder geheiratet: „Der allerbeste Mann, den eine Frau haben kann“

Westerland

Fernsehmoderatorin Ulla Kock am Brink (58) hat auf Sylt den Rechtsanwalt Peter Fissenewert (57) geheiratet. Die Trauung fand der „Bild“-Zeitung zufolge am Donnerstagnachmittag im Rathaus Westerland statt. Zu ihrem cremefarbenen Kleid sagte Kock am Brink dem Blatt: „Ich pass da sogar rein, ist Größe 38, eigentlich hab ich Größe 40.“ Im September will die Moderatorin dann noch einmal groß feiern – im Theater „Bar jeder Vernunft“ in Berlin.

„Peter ist wirklich der allerbeste Mann, den eine Frau haben kann“, sagte die 58-Jährige im Juni dem Magazin „Bunte“. Die frühere Moderatorin der „100.000 Mark Show“ war von 2003 bis 2010 bereits mit dem Fernsehproduzenten Theo Baltz verheiratet.

Von RND/dpa