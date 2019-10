Vor nur 1500 Fans: Helene Fischer singt in schwäbischen Festzelt

Burladingen

Normalerweise sind die großen Stadien ihr Zuhause, doch am Wochenende machte Helene Fischer einer Ausnahme - und trat in einem Festzelt im schwäbischen 12.000-Einwohner-Ort Burladingen ( Zollernalbkreis) auf. Das Konzert war Abendprogramm eines Festakts des dort ansässigen Textilunternehmens Trigema. Der Bekleidungshersteller feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum.

Vorbehalten blieb das Konzerterlebnis knapp 1500 Zuhörern - eingeladen hatte die Unternehmerfamilie um Firmeninhaber Wolfgang Grupp die Trigema-Belegschaft sowie einen illusteren Gästekreis aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ihnen versicherte Fischer, sich selbst im Sortiment eingedeckt zu haben: "Ich habe mir Sportwäsche ausgesucht. Herr Grupp, das kriegen aber nur Sie zu sehen", sagte sie.

Die Sängerin Helene Fischer beim Auftritt im Festzelt. Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

RND/dpa