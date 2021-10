Hannover

Wird Bayern gegenüber Niedersachsen bei der Sanierung von Bahngebäuden bevorzugt? Zwischen 2009 und 2020 wurden in Niedersachsen zehn Bahnhofsgebäude mit Geld aus Berlin saniert, das entspricht einem Anteil von gerade einmal 4,4 Prozent der insgesamt in Deutschland sanierten vergleichbaren Bahnhofskomplexe, sagt der hannoversche Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler. Er beruft sich auf Zahlen aus dem Bundesverkehrsministerium.

Das Land sieht das anders

Das Landesverkehrsministerium sieht das aber anders. Dass vergleichsweise wenig Bundesmittel nach Niedersachsen fließen, habe auch damit zu tun, dass sich die Deutsche Bahn bereits vor etlichen Jahren von vielen Empfangsgebäuden getrennt und diese an Finanzinvestoren, Kommunen oder Privatleute verkauft habe, sagt Ministeriumssprecher Eike Frenzel. Dies betreffe insbesondere kleine Empfangsgebäude im ländlichen Raum, für die sich keine kommerzielle Nutzung finden ließ. „Insofern war Niedersachsen mit vielen kleinen Bahnhöfen auf dem Land davon besonders betroffen, sodass es unter dem Strich gar nicht mehr so viele Empfangsgebäude in Niedersachsen gibt, die der Bahn gehören“, sagt Frenzel. Und dafür gebe der Bund überhaupt kein Geld.

Das Land fördere dort, wo kommunale oder private Eigentümer Empfangsgebäude „revitalisieren“ wollten. Seit 2009 sei die Modernisierung von neun Empfangsgebäuden in Niedersachsen in kommunaler oder privater Eigentümerschaft gefördert worden, in Kirchweyhe, Barsinghausen, Hildesheim, Cuxhaven, Bad Bentheim, Schneverdingen, Neuenhaus, Alfeld und Nordhorn. Bei zwei weiteren (Lingen, Gifhorn-Stadt) steht die Umsetzung und Förderung unmittelbar bevor. Für die neun realisierten Projekte hat Niedersachses rund 3,5 Millionen Euro an Zuwendungen gezahlt.

Von Mathias Klein