Seelze

Sie sind wieder da – die Buschwindröschen. Auch im Großen Holz breiten sie sich derzeit als Frühlingsboten aus. Zwischen März und Mai sind die kleinen Blumen groß im Kommen und erfreuen so manchen Spaziergänger mit ihren weißen Blüten und grünen Blättern. Manchmal sorgen sie sogar für außergewöhnliche Momente und Begegnungen.

Auch Hans-Joachim Trieloff ist von den zierlichen Farbtupfern im Wald angetan. Regelmäßig ist der Gehrdener mit seinem Rennrad unterwegs. Dabei führt ihn sein Weg oft durch das Waldstück Großes Holz bei Lathwehren. „Jetzt leuchtet der Waldboden wieder mit strahlend weißen Sternchen“, freut sich der Rentner. Mit dabei hat er auch immer seine Lumix-Kamera, um jederzeit das richtige Motiv einzufangen zu können.

Autofahrer vermutet Radunfall

An den Buschwindröschen vorbeizufahren, ohne sie im Bild einzufangen, das war für Trieloff unmöglich – allerdings erforderte das einen ganz besonderen Einsatz. „Mein Fotoapparat hat kein schwenkbares Display, und ich musste mich auf den Waldboden legen, um den Buschwindröschen richtig nahezukommen“, berichtet er. Da aber auch sein Rennrad am Boden lag, wurden mehrere Autofahrer auf ihn aufmerksam. „Drei Verkehrsteilnehmer auf der Lenther Straße hielten nacheinander an und erkundigten sich nach meinem Wohlbefinden“, berichtet Trieloff.

Für die Autofahrer, so vermutet er, habe das Ganze wahrscheinlich nach einem Fahrradunfall ausgesehen. Zwei von ihnen hätten nicht unmittelbar angehalten, sondern seien extra noch einmal umgekehrt und zurückgekommen. „Gern würde ich den netten Unbekannten das Foto des Buschwindröschens schenken“, sagt der Gehrdener. Es sei sehr schön, dass sich gerade in diesen Zeiten Menschen um andere kümmern – und deshalb hofft er, dass sein Dankeschön auf diesem Weg die drei aufmerksamen Autofahrer erreicht.

Von Heike Baake