Seelze

Kurz vor Ostern hat die Stadt Seelze die zweite Ausgabe des Magazins „FiS – Familien in Seelze“ an 3383 Haushalte mit Kindern im Alter bis 14 Jahre versendet. Das Heft mit dem Titel „Raus in den Frühling“ gibt unter anderem Tipps zu coronakonformen Ausflugszielen, Mitmachaktionen für zu Hause und Bastel- und Backanregungen für die Osterzeit.

Das Magazin ist im Rathaus erhältlich, steht aber auch in digitaler Form auf der Internetseite der Stadt in digitaler Form zur Verfügung.

„Raus aus der Einsamkeit“

Familienberaterin Kiran Deuretzbacher beleuchtet im Leitartikel mit dem Thema „Raus aus dem Hamsterrad“ die vielfältigen aktuellen Belastungsfaktoren in Familien. Sie gibt darin Hinweise, wie Eltern und Kinder diese anstrengende Zeit besser gestalten können. „Denn gerade die Gleichzeitigkeit und Vielfältigkeit der Anforderungen in Familien mit Kindern ist kraftraubend und kann den Familienfrieden stören. Es ist wichtig, mit den Kindern gut in Kontakt zu bleiben, um Krisensituationen meistern zu können“, erläutert Deuretzbacher.

Die zweite „FiS“-Ausgabe gibt darüber hinaus einen Einblick in drei Erfahrungsberichte von Seelzer Familien, die erzählen, unter welchen Bedingungen sie die Schwangerschaft und Geburt in Zeiten von Corona erlebt haben. „Ganz besonders möchten wir auf das Projekt ,Raus aus der Einsamkeit – Jung und Alt miteinander‘ aufmerksam machen“, sagt Edda Apitz vom städtischen Familienservicebüro.

Alt und jung zusammenbringen

In den vergangenen Wochen hätte das Servicebüro immer wieder Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die sich im Hinblick auf Vereinsamung und starke Isolation um ihre älteren Nachbarn Sorgen machen würden. Helfen könne dabei auch der Partnerbesuchsdienst des Seniorenbeirats der Stadt Seelze, der gemeinsam mit dem Familienservicebüro den Kontakt zwischen älteren Menschen und jungen Familien, etwa für gemeinsame Spaziergänge, vermittele.

Von Heike Baake