Ein Zeuge hat am Mittwoch gegen 13.15 Uhr beobachtet, wie ein Fahrzeug in der Lange-Feld-Straße in Höhe der Hausnummer 79 gegen einen geparkten Citroen fuhr. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei der Citroen am hinteren Radkasten sowie am Außenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Der Zeuge des Unfalls konnte das Kennzeichen des flüchtenden Wagens nicht vollständig ablesen. Die Polizei hofft daher auf weitere Zeugen und nimmt unter der Telefonnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Heike Baake