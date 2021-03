Hannover

Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice: In der Corona-Krise verbringen die meisten Menschen wesentlich mehr Zeit zu Hause als vorher. Das hat dazu geführt, dass viele sich dazu entschieden haben, ein Haustier anzuschaffen. Dadurch ist auch die Nachfrage nach Versicherungen für die Tiere gestiegen. Der hannoversche Tierversicherer Agila hat nach eigenen Angaben ein Rekordjahr hinter sich. „2020 hatten wir knapp 90 000 Neukunden – so viele wie noch nie“, sagt Agila-Vorstand Patrick Döring. Im Vergleich zu 2019 bedeute dies einen Zuwachs von knapp 30 Prozent.

Die hohe Nachfrage habe im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 begonnen und sich auch in den ersten sechs Wochen des Jahres 2021 fortgesetzt. „Ganz viele Menschen entscheiden sich gerade für die Anschaffung von Heimtieren. Schon im Sommer kamen viele Züchter und Tierheime gar nicht mehr hinterher“, sagt Döring. Agila verkauft hauptsächlich Versicherungen für Hunde, aber auch Katzen können bei dem Unternehmen versichert werden. Neben Operationsversicherungen und umfassenden Krankenversicherungen bietet Agila auch eine Haftpflichtversicherung für Hunde an.

Neue Konkurrenz aus Schweden

Der deutsche Markt für Tierversicherungen wird allerdings bald stärker umkämpft sein. Der schwedische Anbieter Agria hat angekündigt, künftig auch hierzulande aktiv zu sein. Das schon im Jahr 1890 gegründete Unternehmen will im März mit der Einstellung von Mitarbeitern in Deutschland beginnen. Die Niederlassung wird in Düsseldorf angesiedelt. Neben Schweden ist Agria bisher in Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Finnland tätig. Mehr als 1,2 Millionen Tiere sind nach Firmenangaben bei Agria versichert.

Patrick Döring sieht der neuen Konkurrenz gelassen entgegen. Bereits im vergangenen Jahr seien in Deutschland einige Wettbewerber hinzugekommen – etwa durch neu gegründete Start-ups, aber auch durch Versicherungskonzerne, die die Versicherung von Haustieren in ihr Portfolio aufgenommen hätten. Trotzdem habe Agila ein Rekordjahr erzielt. „Ich mache mir keine Sorgen, es ist genug für alle da“, sagt er.

Ein kleines Problem könnte Agria der Agila aber doch bereiten: Es besteht Verwechslungsgefahr. „Die Namen sind schon sehr ähnlich, das könnte zu Nachfragen von Kunden führen“, sagt Döring. Markenrechtlich sei der Unterschied aber groß genug. Man könne nicht dagegen vorgehen.

Verbraucherzentralen skeptisch

Der Markt wächst – die Sinnhaftigkeit von Tierversicherungen ist allerdings teilweise umstritten. Verbraucherzentralen sehen umfassende Krankenversicherungen für Haustiere skeptisch. Diese lohnten sich selten, erklären sie auf dem gemeinsamen Portal verbraucherzentrale.de. „Die Policen sind teuer, und nicht alle Behandlungen werden bezahlt.“ Sie seien oftmals „tierisch überflüssig“.

Sinnvoll könne hingegen sein, eine – günstigere – OP-Kostenversicherung abzuschließen. Ausdrücklich von ihrer Skepsis ausgenommen haben die Verbraucherzentralen die Haftpflichtversicherungen. Diese seien speziell für Hunde- oder Pferdehalter „ein absolutes Muss“, weil diese Tiere hohe Schäden verursachen könnten – zum Beispiel wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind.

Von Yannick von Eisenhart Rothe