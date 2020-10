Hannover

Niedersachsens Automobilindustrie muss wegen der Klimaauflagen ohnehin einen schwierigen Wandel bewältigen – jetzt lähmt zudem die Corona-Krise die Konjunktur. Beim 10. Tag der Niedersächsischen Wirtschaft am Montag warnte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) in Hannover: „Wir müssen den Strukturwandel klug und behutsam verfolgen, damit wir den Wohlstand nicht gefährden.“

Kostenmoratorium bei der Energiewende gefordert

Normalerweise empfangen die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) beim Arbeitgebertag zahlreiche Firmenchefs und Verbandsvertreter zum Austausch. Jetzt wurden die Vorträge wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer aus dem Peppermint-Pavillon live ins Internet übertragen. UVN-Hauptgeschäftsführer Volker Müller dankte den Bundes- und Landespolitikern, dass sie Deutschland derzeit gut durch die Krise brächten – forderte aber auch ein Entgegenkommen wie ein Kostenmoratorium bei der Energiewende: „Bitte nicht draufsatteln, sondern entlasten und unterstützen.“

Schwerpunktthema des Tages war die Automobilindustrie. Rund 250.000 Menschen sind in Niedersachsen in dieser Branche beschäftigt – entweder bei Volkswagen direkt oder bei Zulieferunternehmen. Nachdem VW im ersten Halbjahr Absatzrückgänge in Höhe von rund 35 Prozent verkraften musste, geht es seit September wieder aufwärts. Müller warnte jedoch: „Der Weg ist noch nicht zu Ende.“ Niemand wisse, wie sich die Pandemie entwickeln werde.

„Kein Unternehmen fallenlassen“

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) betonte während der Veranstaltung: „Wir können es uns nicht leisten, auch nur ein Unternehmen fallenzulassen, das wirtschaftliche Perspektiven hat.“ Niedersachsen sei „in die Vollen gegangen“. Man habe einen Landeshaushalt ohne neue Schulden umsetzen wollen – doch nun werde 2020 zum „Jahr der Rekordverschuldung“. Dies sei nötig, um die Stabilität nicht zu gefährden. Niedersachsens Industrie sei in einer Sandwichposition: Einerseits leide die exportorientierte Wirtschaft stark unter der internationalen Konjunkturkrise, die die Pandemie hervorgerufen habe. Andererseits befinde sie sich in einem Transformationsprozess zur Elektromobilität und zum klimafreundlichem Wirtschaften.

Wie stark diese Transformation die Wirtschaft verändert, zeigte eindrucksvoll Ralf Brandstätter, Markenchef bei VW Pkw. „Der Golf braucht 17.000 Teile, bis er ein vollständiges Auto ist, beim ID sind es nur 5000 Teile“, sagte Brandstätter. Dies habe Auswirkungen für die Belegschaft im VW-Konzern, aber auch für die zahlreichen Zulieferbetriebe im Land. „Ich denke, jeder Zulieferer macht sich Gedanken, wo sein Platz bei der neuen Technologie ist“, sagte Brandstätter.

„2021 muss das Jahr der Elektroinfrastruktur werden“

VW setzt inzwischen voll auf den Trend zur Elektromobilität. Nun müsse die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, damit die künftigen Nutzer von E-Autos genügend Schnellladestationen etwa an Autobahnen vorfinden, forderte Brandstätter. „2021 muss das Jahr der Elektroinfrastruktur werden, damit der Durchbruch zur E-Mobilität gelingt.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD), aus Berlin virtuell zugeschaltet, sicherte Unterstützung zu. Bis zu 5,6 Milliarden Euro wolle der Bund zuschießen, damit bis 2030 rund eine Million Ladepunkte betriebsbereit seien. „Der Staat hat eine Infrastrukturverantwortung“, sagte Scholz und verglich die Situation mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes zu Beginn der Industrialisierung. Dabei verteidigte Scholz auch die Pariser Klimaziele. Natürlich werde Deutschland mit seinem Kohleausstieg und dem Versuch, bis 2050 klimaneutral zu werden, das weltweite Klima nicht retten. Es gehe vielmehr darum, hier die Technologien zu entwickeln, mit denen weltweit Klimastrategien verfolgt werden können. „Was wir uns vorgenommen haben, ist ein Apollo-Projekt.“

UVN-Präsident Werner Bahlsen mochte da nicht widersprechen. „Der Verbrenner steht vor dem Aus, Elektro steht auf der Agenda“, sagte er. Die Politik müsse aber aufpassen, dass der „Klimaschutz nicht zur Deindustrialisierung Niedersachsens führen“ werde – denn: „Wir sind ein Industrieland, und wir sind stolz darauf. Mit Vorhaben wie einem Lieferkettengesetz, einem Anspruch auf Homeoffice und einer Viertagewoche würde die Politik „der Wirtschaft Knüppel zwischen die Beine“ werfen.

