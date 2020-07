Langjährige Mieter können ihren Vermieter laut BGH zum Renovieren verpflichten, müssen sich aber an den Kosten beteiligen. Der Berliner Mieterverein nennt das BGH-Urteil „lebensfremd“: Am Ende werde der Mieter doch selbst tätig, weil das günstiger sei, als sich an den Kosten für vom Vermieter beauftragte Handwerker zu beteiligen. Quelle: Christin Klose/dpa