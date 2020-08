Der Bau-Boom ist auch trotz Corona ungebremst. Die Gewerkschaft IG BAU fordert deshalb, die Arbeiter mit 6,8 Prozent mehr Lohn am Erfolg der Branche teilhaben zu lassen. Doch die Verhandlungen drohen zu scheitern. Am Freitag protestieren die Arbeiter deshalb mit schwerem Gerät in Hannover.

Die Baubranche boomt auch trotz Corona-Pandemie: Die IG Bau will die Arbeiter deshalb am Erfolg teilhaben lassen und ruft deshalb zur Bagger-Demo am Freitagvormittag in Hannover auf. Quelle: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)