Hannover

Rund 100 Bergleute aus Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag nach Hannover gereist, um bei der IG BCE-Zentrale am Königsworther Platz gegen ihre eigene Gewerkschaft zu demonstrieren. Sie streiten mit ihrem Arbeitgeber RAG um Kündigungen und fühlen sich in der Angelegenheit von der Arbeitnehmervertretung verraten. Auf Plakaten richteten sie ihre Vorwürfe teilweise direkt an Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis: „Du kündigst die Solidarität der Bergleute auf“.

190 Kündigungen

Nach Angaben der Kumpel hat die RAG 190 Kündigungen ausgesprochen. „Das widerspricht den Vereinbarungen zum Ende des Steinkohlebergbaus“, sagt einer von ihnen. Knackpunkt sei, dass Vorruhestandsregelungen erst ab einer bestimmten Altersgrenze gelten.

IG BCE erhebt Vorwürfe gegen Kumpel

Nach Angaben von Gewerkschaftssprecher Lars Ruzic sind in den vergangenen Jahren rund 40.000 Kumpel in neue Arbeitsplätze vermittelt worden – früher in noch betriebene Zechen, seit Schließung der letzten, Prosper Haniel in Bottrop, auf Jobs innerhalb der RAG oder bei anderen Firmen. Auch die 190 Mitarbeiter hätten Angebote erhalten, aber nicht angenommen.

„Offensichtlich folgen die Bergleute falschen Ratgebern und lassen sich für die Interessen eines Anwalts und parteipolitisch instrumentalisieren“, heißt es in einer Stellungnahme der IG BCE. Die Kumpel haben schon mehrere Aktionen gestartet, unter anderem mit Demonstrationen in Bottrop und einem Besuch bei der EU in Brüssel. Auf Seiten der Politik wurden sie dabei insbesondere von der AfD unterstützt.

Ruzic sagte, die Gewerkschaft böte den Bergleuten weiterhin Hilfe bei der Arbeitsplatzvermittlung an. Dafür stünden mehrere hundert freie Stellen zur Verfügung.

Von Bernd Haase