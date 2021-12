Hannover

Überraschendes Ende nach fast 25 Jahren: Der hannoversche Immobilienunternehmer Gregor Baum trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an Burger King Deutschland und von 110 Filialen der Fast-Food-Kette. „Wir haben den Turnaround erfolgreich geschafft – aber es war immer klar, dass Burger King nicht unser Kerngeschäft ist“, sagte Baum am Montag. Der richtige Zeitpunkt zum Verkauf sei gekommen.

Käuferin ist die amerikanische Firma McWin Food Ecosystem Fund. Hinter dem Unternehmen stehen die Investoren Henry McGovern und Steve Winegar, die in den vergangenen 20 Jahren eine der größten europäischen Beteiligungsholdings für Fast Food aufgebaut haben. Das Management von Burger King Deutschland (BKD) bleibt aber in Hannover ansässig. Geschäftsführer Cornelius Everke soll auf seinem Posten bleiben.

Baum ist seit 1998 Jahren bei Burger King aktiv. Zunächst hatte er einige Filialen in Norddeutschland erworben und mit seiner eigens gegründeten Firma BK-Gastronomie betrieben. 2013 nutzte er die Chance, zwölf ostdeutsche Filialen aus einer Insolvenz heraus zu übernehmen. 2015 wurde er Mehrheitsgesellschafter der Deutschland-Gesellschaft von Burger King.

Lizenzen für Burger-King-Filialen

Sie ist die Lizenzgeberin für alle Franchisefilialen in Deutschland und für zentrale Themen wie Einkauf und Marketing zuständig. 110 der 750 Burger-King-Filialen hierzulande betreibt das Unternehmen selbst, darunter alle in Hannover. Der amerikanische Burger-King-Konzern in Miami, der 20 Prozent der BKD-Anteile hält, habe das Ziel ausgegeben, jährlich 30 Filialneugründungen in Deutschland zu erreichen, sagte Baum. Um diese Expansion solle sich nun McWin als neuer Hauptgesellschafter von Burger King Deutschland kümmern.

Baum ist vielen Hannoveranern durch sein sportliches Engagement bekannt. Er ist Gesellschafter von Hannover 96, vor allem aber im Galopprennsport aktiv. Als Präsident des Hannoverschen Rennvereins managt er die Geschicke auf der Neuen Bult. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Galoppsport-Dachverbandes, der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen, der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) und weiterer Institutionen des Pferdesports.

Sitz bleibt im Zooviertel

Im Hauptberuf hat der 55-Jährige gelernte Banker in gut 25 Jahren die Baum-Unternehmensgruppe aufgebaut, die an vielen Orten in Norddeutschland Immobilien projektiert, baut und verwaltet. Ihren Sitz hat die Firmengruppe im hannoverschen Zooviertel. Sie ist Eigentümerin unter anderem des Courtyard-Hotels am Maschsee, des Kontorhauses gegenüber vom Rathaus (heute: Zeitzentrum Zivilcourage), der ehemaligen Kreissparkassen-Zentrale am Aegi (heute: Bürgeramt Mitte), des NH-Hotels am Klagesmarkt, des 96-Geschäftshauses am Stadioneingang sowie etlicher weiterer Immobilien in Hannover.

Über den Kaufpreis für die Burger-King-Anteile haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Baum sagte der HAZ, dass sein Unternehmen Burger King verbunden bleibe. So werde Burger King Deutschland weiterhin Büromieter im Zooviertel sein. Darüber hinaus sei die Baum-Unternehmensgruppe Eigentümerin von rund 30 Burger-King-Immobilien. „Und wir wollen auch weiterhin Filialen für Burger King bauen“, sagte Baum. Nur um das Management des Franchisekonzepts in Deutschland sollten sich nun andere kümmern.

Von Conrad von Meding