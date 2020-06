Hannover

Der Autozulieferer Continental will die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr kürzen – und das System für die Vergütung von Führungskräften ändern. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung am 14. Juli eine Auszahlung von 3 Euro je Aktie vorschlagen, wie Continental am Mittwoch mitteilte. Bisher waren 4 Euro geplant. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 4,75 Euro je Aktie gezahlt. Stimmen die Anteilseigner zu, schüttet der Dax-Konzern rund 600 Millionen Euro aus – nach 950 Millionen Euro im Vorjahr. „Das wirtschaftliche Umfeld ist aufgrund der Corona-Krise weiterhin von Unsicherheiten geprägt“, betonte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. „In dieser herausfordernden Situation sind eine starke Kapitalausstattung sowie ausreichend hohe Liquidität das oberste Gebot.“ Die variablen Bestandteile bei den Managervergütungen hängen künftig stärker vom längerfristigen Unternehmenserfolg und von Umweltzielen ab.

Konzern wird umgebaut

Continental hatte schon vor der Corona-Krise ein Konzernumbauprogramm angekündigt, durch das rund 500 Millionen Euro eingespart werden sollen. Rund 20.000 Stellen seien „von Veränderungen betroffen“, hieß es. Betriebsbedingte Kündigungen schließt der Vorstand nicht aus. Außerdem will er die Investitionen verringern. Die Pandemie und ihre Folgen haben zu einem fast 50-prozentigen Gewinnrückgang im ersten Quartal des laufenden Jahres auf 292 Millionen Euro geführt. Für das laufende Vierteljahr sind rote Zahlen zu erwarten.

Anzeige

Krankheitsrate soll sinken

Eingriffe will Continental auch bei der Vergütung zunächst bei den Vorstandsmitgliedern und weiteren Topmanagern sowie dann nach und nach bei allen leitenden Angestellten vornehmen. Betroffen sind jeweils die variablen Gehaltsanteile. Künftig spielt dabei die langfristige Wertentwicklung der Continental-Aktie im Vergleich zu anderen börsennotierten Unternehmen des Automobilsektors eine große Rolle. Weitere Kriterien sind die Umstellung des Strombezugs auf erneuerbare Energien möglichst noch in diesem Jahr, die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, mehr Recycling beim Abfall in der Produktion und die Unfall- und Krankheitsrate, die gesenkt werden soll.

Weitere HAZ+ Artikel

Obergrenze für Vorstandsgehälter

Für den Vorstand, der wegen der Corona-Krise für vier Monate bis einschließlich Juli auf 10 Prozent seiner festen Bezüge verzichtet, gilt künftig eine Gehaltsobergrenze, die nicht genannt wurde. Die Aufsichtsratsmitglieder bekommen anders als bisher keine variablen Vergütungen mehr. „Mit der Ausrichtung des neuen Vergütungssystems auf die nachhaltige, wettbewerbs- und zukunftsfähige Entwicklung des Unternehmens befördert Continental aktiv den fundamentalen Transformationsprozess, der sich derzeit in der gesamten Automobilindustrie vollzieht“, erklärte der Konzern.

Vitesco-Chef wird Vorstandsmitglied

Das Kontrollgremium hat unterdessen Andreas Wolf zum Vorstandsmitglied ernannt. Er leitet die Antriebssparte Vitesco Technologies (früher Powertrain), deren Abspaltung und möglichen Börsengang der Konzern unlängst auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Wolf bekommt einen Dreijahresvertrag. Er soll so lange im Vorstand bleiben, bis der „Spin-off“ des Antriebsgeschäfts vollzogen ist.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase