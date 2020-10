Jeversen/Hannover

Wasser spritzt, der Sportwagen schlittert, erst im Rasengrün neben der Teststrecke kommt das Fahrzeug zum Stillstand. Die Reifen sind zwar neu, aber ein Billigimport. Nächster Versuch. Gas geben, zu eng in die Kurve, wieder rausgeflogen. Wird das besser klappen mit teureren Reifen? Mal schauen.

Das Contidrom – weltweit bekanntes Reifenquäl-Mekka

Das Contidrom hinter Celle ist ein Hochamt für Fans von Geschwindigkeitsrausch und Fahrenthusiasmus, verhasst bei manchem Anwohner und Umweltschützer, von Testfahrern aber gepriesen als weltweit bekanntes Reifenquäl-Mekka.

Vorzeigetestanlage nördlich von Hannover: Das Contidrom – im Vordergrund der Nassparcours – gilt als weltweites Vorbild für Reifentestanlagen unter härtesten Bedingungen. Quelle: Samantha Franson

Wir dürfen einen ganzen Tag lang die 700.000 Quadratmeter große Anlage ausprobieren. Und, um es vorwegzunehmen: Die Redaktion hat einen Tester geschickt, der zwar gern Auto fährt und gern auch mal schnell, der privat aber höchst skeptisch ist, ob teuerste Reifen ihr Geld im Alltagseinsatz wert sind. Ob man also nicht zu viel Aufpreis für die Marke zahlt. Wir wollen es den Ingenieuren schließlich nicht zu einfach machen.

2,8 Kilometer Teststrecke im Oval

2,8 Kilometer lang ist das große Testoval, das der hannoversche Premiumreifenhersteller Continental sich 1967 in den Heidesand gebaut hat. Die beiden jeweils 900 Meter langen Steilkurven sind so schräg konstruiert, dass der Fahrer die Hände vom Steuer nehmen kann: Wegen der Neigung steuert jedes Fahrzeug von selbst nach, als ob man geradeaus führe. Bis Tempo 250 ist die Strecke zugelassen. Wir fahren zwar nur 150, doch da drückt uns die Fliehkraft schon mit dem mehrfachen Eigengewicht in die Sitze.

Wasser marsch: Tausende Minidüsen spritzen kontinuierlich einen Wasserfilm auf die Fahrbahn des Nassparsours. Quelle: Samantha Franson

Eigentlich spannender aber als das eher eintönige Fahren im Oval sind die Sonderteststrecken, die die Ingenieure im Inneren des Contidroms angelegt und 1995 um einen danebenliegenden, 3,8 Kilometer langen sogenannten Trockenhandling-Kurs erweitert haben. Conti experimentiert dort mit Reifenneuentwicklungen. Von Hand – tatsächlich! – schnitzen die Mitarbeiter in der hannoverschen Forschungs- und Entwicklungsabteilung (F&E) neuartige Profile in Reifenrohlinge und setzen sie auf den Teststrecken bei bis zu 160 Kilometern pro Stunde in engen Kurvenradien Extrembelastungen aus. „Gib Gummi“ wird hier wörtlich genommen, der graue Asphalt ist schwarz vom Kautschukabrieb. „Das ist Mord für die Reifen, aber nur so offenbaren sich die Sicherheitsreserven eines neuen Produktes“, sagt Conti-Ingenieur Philipp Must. Aber was macht einen guten Reifen aus?

Zwei Tests im Contidrom

Test 1 – Der Bremstest: Ingenieur Must lässt uns in einem mit viel Computertechnik ausgestatteten Golf Testfahrten unternehmen. Als Reifen aufgesattelt: der Conti Premium-Contact. Bei Tempo 100 auf nasser Straße sollen wir – nacheinander mit verschiedenen Profiltiefen – voll in die Bremse steigen. Das kostet zunächst Überwindung, im Straßenverkehr würde man nur im Notfall derart stark bremsen. Das Testergebnis aber ist eindeutig. Bei Neureifen ( Profiltiefe 8 mm) bringen wir den Wagen nach 33 Metern zum Stehen. Bei normal abgefahrenen Reifen, die der TÜV noch akzeptiert (3 mm), sind es immerhin schon 36 Meter Bremsweg. Bei 1,6 Millimetern Profiltiefe aber, die der Gesetzgeber noch erlaubt, brauchen wir 48 Meter Bremsweg. „Die 1,6-Millimeter-Regelung ist gefährlich“, sagt Ingenieur Must. „Wegen der geringen Profiltiefe surft der Reifen quasi auf den ersten Metern auf der nassen Fahrbahn – das kann Leben kosten.“ Man versuche, Autofahrer zu sensibilisieren, ihre Reifen früher zu wechseln. Natürlich: Als Reifenhersteller hat Conti ein wirtschaftliches Interesse daran. Skeptisch wiederholen wir den Test mehrfach – aber das Ergebnis bleibt gleich. Der Bremsweg ist bei 1,6 Millimetern Profiltiefe fast 50 Prozent länger als bei einem Neureifen – und etwa 35 Prozent länger als bei einem Drei-Millimeter-Profil.

Wir testen die Reifenqualität im Verfolgerfahrzeug: Mit hohem Tempo in engen Kurven schleudern wir mit Billigreifen auf dem Nassparcours immer wieder ins Aus. Quelle: Samantha Franson

Test 2 – Auf nasser Fahrbahn: Aber was taugt denn nun ein Conti-Reifen im Vergleich? Versuchsingenieur Must schickt uns mit einem hochmotorisierten Renault-Sportwagen Megane RS Trophy auf den 1,8 Kilometer langen, kurvenreichen Nassparcours, der von zahlreichen Düsen dauerbewässert wird. Zunächst ist der Conti Sport-Contact 6 (Stückpreis etwa 150 Euro) auf den Felgen. Danach bekommen wir Reifen eines asiatischen Herstellers aufgelegt. Der Herstellername ist höflich weggekratzt. „Budget-Klasse, aber nicht das unterste Preissegment“, sagt Ingenieur Must. Natürlich schaffen wir es, auch den Conti-Reifen beim Übersteuern, bei zu schnellen Kurvenfahrten und bei hektischen Lenkbewegungen zeitweilig ins Rutschen zu bringen. Alle Versuche aber, diese Tests mit dem anderen Reifen in ähnlich hohem Tempo zu wiederholen, misslingen bereits im Ansatz. Schon mit 25 Kilometern pro Stunde weniger verliert er jeden Grip und schleudert den Wagen ins Aus. Günstige Reifen gibt es ab etwa 50 Euro, also für ein Drittel des Preises vom Conti-Vergleichsprodukt. „Aber auf dieser Strecke sieht man, was Reifen ausmacht – sie sind eben die Verbindung des Fahrzeugs zur Straße“, sagt Must.

Auto erkennt Pannenfahrzeug per Funksignal

Unsichtbar für den Fahrer: Schon vor einer Kurve hat die Technik im Auto das Pannenfahrzeug identifiziert. Möglich macht das die Conti-Kommunikationsanlage M2X-Pro. Quelle: Samantha Franson

Wir absolvieren weitere Tests, nicht nur zu Reifenthemen. Etwa M2X-Pro, die neue Conti-Technik für Car-to-Car-Kommunikation, mit der Autos untereinander in Verbindung kommen. Über das Headup-Display im Cockpit eines VW Tiguan wird uns ein liegen gebliebenes Fahrzeug hinter einer Kurve (fast) zuverlässig per Warnsignal angezeigt, lange bevor wir das Pannenauto selbst sehen können. „Nicht nur in Kurven können solche Warnsignale wichtig sein, sondern auch, wenn etwa Schlagregen, Nebel oder Staubentwicklungen die Sicht behindern“, sagt Versuchsingenieur Simon Bültmann. Je konkreter aber der Einsatz vollautomatischer Fahrsysteme wird, desto wichtiger würden zuverlässige Kommunikationssysteme. Conti ist zwar als Reifenhersteller groß geworden, forscht und entwickelt aber als einer der weltgrößten Zulieferbetriebe schon lange an Hightechlösungen für die Automobilindustrie.

Da wäre auch der Conti-Bremskraftverstärker MK-C1, den BMW mittlerweile serienmäßig einsetzt, weil die Neuentwicklung voll für den Einsatz in Hybrid- und E-Autos optimiert ist und zudem auf weniger Raum bessere Bremswirkung entfaltet.

„Schwerpunkt sind Reifentests “

Doch auch wenn neue Fahrzeugtechniken Einzug halten: „Der Schwerpunkt im Contidrom sind weiterhin die Reifentests“, sagt Ingenieur Must. Etwa auf der kreisrunden Strecke für Minderdrucktests. Dort werden beim Fahren kontinuierlich die Reifendrücke abgelassen – immer in Schritten von 0,1 Bar abwärts –, um zu ermitteln, wann der Reifen von der Felge knirscht. Oder auf der Ausrollstrecke, auf der mit feinen Mikrofonen ermittelt wird, wie laut Conti-Reifen auf verschiedenen Untergründen sind.

Bremsentests vollautomatisch: Der von Conti entwickelte Automatic Indoor Breaking Analyser (Aiba) gilt als weltweites Vorzeigestück. Quelle: Samantha Franson

Lieblingsanlage des Ingenieurs Must aber ist eine Teststrecke, die komplett ohne Testfahrer auskommt. In einer 300 Meter langen Halle werden Fahrzeuge automatisch beschleunigt und dann zur Vollbremsung gebracht – auf austauschbaren Untergründen und wahlweise bei Trockenheit oder Nässe. Der Automatic Indoor Breaking Analyser (Aiba) ist nach Angabe von Must weltweit einmalig – er hat ihn mit seinem Team als vollständige Eigenentwicklung realisiert. Pausenlos laufen hier Bremstests, ohne dass sich Testfahrer ständiger Belastung von ruckhaften Starkbremsungen aussetzen müssen.

Conti – Dax-Konzern in der Krise und der Kritik Die Continental AG, Hannovers einziger Dax-Konzern, gilt nach Bosch als Deutschlands zweitgrößter Zulieferer der Autoindustrie. Gegründet am 8. Oktober 1871 als Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie, beschäftigt das Unternehmen heute fast 250.000 Mitarbeiter an etwa 430 Standorten in 60 Ländern. Mindestens ein Standort soll in Kürze wegfallen: Conti will weltweit etwa 30.000 Arbeitsplätze „verändern“, unter anderem soll die Reifenproduktion in Aachen aufgegeben werden – was aktuell heftige Proteste bei Arbeitnehmern und in der Politik auslöst. In Hannover baut sich der Konzern eine neue Zentrale am Pferdeturm, die 2021 zum 150-jährigen Jubiläum eröffnet werden soll. Unter dem Vorstandschef Elmar Degenhart hat die Conti 2019 einen weltweiten Umsatz von 44,5 Milliarden Euro erwirtschaftet, als Gewinn (Ebitda) blieben fast 5 Milliarden Euro.

Immer neue Anforderungen

Aber sind Reifen nicht irgendwann ausentwickelt? Letztlich sind sie ja nur Gebrauchsgegenstände mit unterschiedlichen Materialmischungen und Profilen, an denen bereits seit mehr als 100 Jahren geforscht wird. Ingenieur Must aber ist zuversichtlich, dass sie noch lange Zeit Experimente mit neuartigen Reifenmodellen auf dem Contidrom hinter Celle absolvieren werden. „Natürlich wird jeder weitere Entwicklungsschritt immer schwieriger und kleiner – aber genau das macht ja eine Marke wie Continental aus – dass wir uns nicht ausruhen auf einem einmal gefundenen Rezept, sondern immer neue Antworten entwickeln für die immer neuen Anforderungen im Straßenverkehr.“

Von Conrad von Meding