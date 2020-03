Hannover

Die Corona-Krise hat nach Angaben der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover in den vergangenen zwei Wochen zu einer „Vollbremsung der regionalen Wirtschaft“ geführt. „Wir stehen im Ausnahmezustand. Die Pandemie wird in den kommenden Monaten zu einer tiefen Wirtschaftskrise auch in unserer Region führen“, sagt Hauptgeschäftsführer Horst Schrage.

90 Prozent der Firmen leiden unter Corona-Folgen

Die Einschätzung beruht auf den Ergebnissen einer Blitzumfrage unter 300 Unternehmen im Kammerbereich. Demnach spüren 90 Prozent von ihnen mittlerweile die negativen Folgen der vom Virus ausgelösten Krise. Jede fünfte Firma rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzausfällen von mehr als 50 Prozent, viele weitere beziffern sie auf 25 bis 50 Prozent. Weniger als jedes zehnte Unternehmen erwarte keine Auswirkungen – oder sogar Umsatzsteigerungen.

Mehr als 40 Prozent der befragten Betriebe mussten nach eigenen Angaben ihre Geschäftstätigkeit zu großen Teilen oder komplett stilllegen. Fast zwei Drittel von denen, die noch arbeiten, setzen weniger Waren oder Dienstleistungen ab als noch vor einigen Wochen. Hauptgrund seien Auftragsstornierungen. Als weitere Gründe nennen die Firmen unterbrochene Lieferketten. Hinzu kommt, dass in jeder dritten Firma Mitarbeiter krankheitsbedingt nicht am Arbeitsplatz erscheinen können.

Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt

Jedes dritte Unternehmen beklagt akute Liquiditätsprobleme, jedes siebte sieht sich von einer Insolvenz bedroht. 70 Prozent setzen auf Zuschüsse aus den diversen öffentlichen Hilfspaketen, ein ähnlich hoher Anteil will sich mit Kurzarbeit oder Steuerstundung aus der Misere retten. Und schließlich wird laut den Umfrageergebnissen auch der Arbeitsmarkt Folgen spüren: Der Anteil der Unternehmen, der mit Personalabbau rechnet, liegt bei einem Drittel. Der Rest strebt an, mit der Stammbelegschaft über die Runden zu kommen.

„Wir müssen jetzt vordringlich die wirtschaftliche Substanz in der Region erhalten“, mahnt IHK-Hauptgeschäftsführer Schrage. Eigentlich gesunde Unternehmen, die unverschuldet in Schieflage geraten seien oder denen dieses noch droht, benötigten unbürokratische Soforthilfen. Das Geld müsse schnell in den Betrieben ankommen.

Auch beim Handwerk drückt die Krise

Beim Handwerk sieht die Lage nicht wesentlich besser aus. „Schon jetzt sind die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus größer als bisher erwartet“, sagt Karl-Wilhelm Steinmann, Vorsitzender der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN). Auch dort hat es Mitte der Woche eine Umfrage gegeben, an der sich 1215 Betriebe aus Niedersachsen beteiligten.

80 Prozent der Firmen haben ebenfalls Umsatzrückgänge verbucht. Gründe sind Auftragsstornierungen, fehlendes Material oder Vorprodukte sowie Mitarbeitermangel, hervorgerufen etwa durch Kinderbetreuung oder auch Quarantänemaßnahmen. Der Anteil der Unternehmen, die auf Kurzarbeit setzen, liegt bei etwa 15 Prozent. Noch relativ niedrig ist mit 3 Prozent die Quote derjenigen, die Kündigungen nicht ausschließen.

Appell an die Kunden

Auch das Handwerk setzt auf öffentliche Finanzhilfen. Steinmann hat aber auch einen Appell an die Kunden: „Sie können die Wirtschaft unterstützen, indem sie Aufträge oder Einkäufe nicht ohne Not stornieren oder verschieben.“ Bei der überwiegenden Zahl der Handwerkerleistungen sei das Einhalten von Abstands- oder Hygieneregeln problemlos möglich. „Verschobene Aufträge lassen sich nicht einfach in der zweiten Jahreshälfte nachholen, weil es dafür vielfach nicht die personellen Kapazitäten gibt“, erklärt der LHN-Vorsitzende.

Von Bernd Haase