Hannover/Berlin

Unternehmen erhalten in der Corona-Krise weitere Unterstützung. Bund und Länder haben am Sonntag mit einer sogenannten Verwaltungsvereinbarung den Weg frei gemacht für ein Hilfspaket, das rund 50 Milliarden Euro Bundesmittel umfasst. In den nächsten Tagen soll die Auszahlung an Millionen von kleinen Firmen, Soloselbstständigen und Freiberufler beginnen. Dies teilte die Bundesregierung mit. Die Bundesländer könnten das Geld von heute an abrufen, um Zuschüsse gewähren zu können.

„Bund und Länder haben Tempo gemacht, sodass wir die in Niedersachsen bereits angelaufenen finanziellen Hilfen in der kommenden Woche noch einmal spürbar ausdehnen können“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). „Der Wirtschaft – ganz gleich, ob selbstständiger Kleinunternehmer oder großer Mittelständler – muss schnell und unbürokratisch geholfen werden.“

Unternehmer haben Existenzsorgen

Laut Althusmann können Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten eine Einmalzahlung von 9000 Euro und Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15 000 Euro bekommen. Die Hilfen des Bundes sollen in Niedersachsen über die landeseigene Förderbank ausgezahlt werden. Antragsteller mit bis zu zehn Beschäftigten, die bereits die Soforthilfe des Landes in Anspruch genommen hätten, würden von der N-Bank kontaktiert, damit sie die Differenz zwischen Landes- und Bundeshilfe zusätzlich erhalten könnten, erklärte Althusmann.

Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie fürchten viele Soloselbstständige um ihre Existenz – etwa Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher oder Pfleger. Zahlreiche Geschäfte mussten schließen, Messen, Veranstaltungen und Konzerte wurden abgesagt. Die Bundesregierung geht bei dem milliardenschweren Programm von drei Millionen Selbstständigen und Kleinstunternehmen aus, die es in Anspruch nehmen.

„Damit reagieren wir auf die Not vieler kleiner Unternehmen, Selbstständiger, Freiberufler und Landwirte, die dringend auf diese Hilfen angewiesen sind“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU). Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) betonte: Es sei gut, dass Bund und Länder so eng zusammenarbeiteten.

N-Bank hat bisher 2,6 Millionen Euro bewilligt

Die N-Bank teilte am Sonntag mit, dass bis zum späten Sonnabendabend etwa 22 000 Anträge zum niedersächsischen Soforthilfeprogramm vorgelegen hätten. Bewilligt und zur Zahlung angewiesen wurde demnach 2,6 Millionen Euro. „Dies ist ein erster wichtiger Schritt, mögliche Liquiditätsengpässe bei niedersächsischen Unternehmen schnell zu vermeiden. Alle Anträge, die korrekt ausgefüllt sind und alle Anlagen enthalten, werden wir kurzfristig bearbeiten können“, erklärte der Vorstandschef der Förderbank, Michael Kiesewetter. Nach Angaben der N-Bank sind die technischen Probleme, die mehr als 24 Stunden lang die Antragstellung fast unmöglich gemacht hatten, inzwischen weitestgehend behoben.

Von Marco Seng und Andreas Hoenig