Schnellere Genehmigungen von Straßen, einfachere Vergaben von Bauaufträgen, weniger Dokumentationspflichten für Handwerker: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann will den Bürokratieabbau im Bund und Land voranbringen – und damit Wirtschaft und Bürger entlasten. Der CDU-Politiker legte am Dienstag in Hannover ein Bündel von Maßnahmen vor, die beim Koalitionspartner SPD allerdings teilweise Verärgerung auslösen.

Hilfe für den Mittelstand

„Wenn es Chancen im Zuge der Corona-Pandemie für unser Land gibt, dann ist der Abbau überflüssiger Bürokratie eine davon“, sagte Althusmann. Er will vor allem mittelständische Firmen entlasten. „Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Modernisierung unseres Standortes und gleichzeitig die beste Wirtschaftsförderung nach der Krise.“

Der Minister kündigte eine Überarbeitung des Hygieneleitfadens für Bäckerei- und Konditoreibetriebe an. „Die darin aufgeführten Pflichten sind vor allem für industriell produzierende Unternehmen entwickelt worden und für kleinere Betriebe nicht erforderlich, zumal sie mit erheblichen Kosten verbunden sind“, sagte er.

Straßen schneller bauen

Althusmann plant, das niedersächsischen Straßengesetz so zu ändern, dass es Bürger künftig nur noch mit einer Behörde zu tun haben, wenn sie eine Genehmigung für Zufahrten oder Gebäude an Landes- und Kreisstraßen beantragen. Der Bau von Autobahnen soll durch eine Straffung der Planverfahren beschleunigt werden. Der Minister will auch das niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz sowie die Ausschreibungen von Bauleistungen in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro „vereinfachen“. Die Aufbewahrungsfrist für Dokumente von bisher zehn auf acht Jahre zu verringern würde die deutsche Wirtschaft um eine dreistelligen Millionenbetrag entlasten, hieß es.

Der Koalitionspartner SPD kritisierte, der Vorstoß sei nicht abgesprochen. Aufweichungen von Höchstarbeitszeiten oder auch eine Verwässerung der Vergabe- und Tariftreue unter dem „Deckmantel der Corona-Pandemie“ werde es mit den Sozialdemokraten nicht geben, betonte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Christos Pantazis.

