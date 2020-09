Hannover

Die Corona-Krise hat dem Gastgewerbe in Niedersachsen hart zugesetzt. Nach Berechnungen des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga verzeichnete die Branche zwischen März und Juni einen Umsatzverlust von bis zu 1,8 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz einer guten Auslastung in den Urlaubsregionen war demnach auch im August keine Trendwende in Sicht. Rund zwei Dritteln der Betriebe droht nach eigener Einschätzung das Aus.

Umsätze brechen ein

Er gehe davon aus, dass das „dicke Ende“ für das Gastgewerbe noch kommen werde, sagte der Hauptgeschäftsführer der Dehoga Niedersachsen, Rainer Balke, der HAZ. „Auch in Niedersachsen sind die Umsätze im ersten Halbjahr um durchschnittlich 40 Prozent zurückgegangen“, sagte Balke mit Blick auf bundesweite Zahlen, die am Dienstag veröffentlicht wurden. In den Monaten März bis Juni, in der die Betriebe für elf Wochen geschlossen waren, seien die Umsätze sogar um 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. „In Niedersachsen sehen sich 67 Prozent der Betriebe als existenziell gefährdet.“

Anzeige

Nach Angaben des Dehoga-Bundesverbandes hat das Gastgewerbe zwischen März und Juni einen Umsatzverlust in Höhe von 17,6 Milliarden Euro verbucht. Grundlage der Zahl sind Daten des Statistischen Bundesamts. „Nach zehn Wachstumsjahren verzeichnet die Branche seit Anfang März Umsatzverluste historischen Ausmaßes“, sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Bundesweit gingen die Erlöse im gesamten ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nahezu 40 Prozent zurück.

Weitere HAZ+ Artikel

Keine Wende im Sommer

Nach Angaben des Dehoga-Landesverbandes macht Niedersachsen bei den Umsatzzahlen im Durchschnitt immer rund zehn Prozent des Bundes aus. „Wir gehen deshalb davon aus, dass unser Verlust zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro betragen dürfte“, sagte Balke. Selbst im sonst so Umsatzstarken Sommermonat August habe die Branche ein Minus von 48 Prozent verzeichnet. „Man darf sich da nicht blenden lassen von den Ferienregionen, die bei nahezu 100 Prozent gelegen haben“, sagte Balke.

Am härtesten trifft es das Beherbergungsgewerbe. „In diesem Jahr sind die Übernachtungszahlen dramatisch eingebrochen“, sagte Zöllick, „vor allen Dingen auch, wenn es um internationale Gäste geht, da verzeichnen wir ungefähr 60,5 Prozent Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum.“ Zwar machten viele Deutsche in diesem Sommer im eigenen Land Urlaub, wovon vor allem Küstenländer wie Mecklenburg-Vorpommern profitierten. Doch selbst dort ging der Umsatz noch im August um mehr als 20 Prozent zurück. Am schwersten hatten es mit Blick auf Übernachtungen große Städte wie Hamburg und Berlin, wo Messen, Konzerte und Sportveranstaltungen im großen Stil abgesagt wurden.

Unbürokratische Hilfe

Der Dehoga Niedersachsen fordert von Bund und Land weitere finanzielle Hilfe, die ohne großen bürokratischen Aufwand fließen müsse. Es fehlten nicht nur die Umsätze, bei vielen Betrieben seien auch die Rücklagen aufgebraucht, sagte Balke. „Wir brauchen da mehr Unterstützung.“ Sonst drohten in den kommenden Monaten zahlreiche Betriebsschließungen.

Von Marco Seng und Helen Hoffmann